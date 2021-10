Ángel de Brito eligió a quién le cree en la feroz pelea entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

En un divertido ida y vuelta que abrió Ángel de Brito al prestarse al juego de preguntas y respuestas mediante sus historias de Instagram hacia el final del entretenimiento le llovieron consultas sobre Nicole Neumann y Mica Viciconte quienes viven una guerra sin tregua. Como no podía ser de otra manera, picante, el conductor les contó a sus seguidores a quién le cree y a quien elige.

“¿Qué quiso decir Viciconte en la publicación que hizo en Instagram?”, fue la primera consulta. “Que no le cree nada a Nicole”, respondió categórico el jurado de La Academia.

Luego, Ángel respondió filoso cuando le consultaron a quien le cree más: “Hola, a quién le creés, a Mica o a Nicole? Qué pensás que pasa?”. Con un escueto “Mica”, de Brito mostró de qué lado de está grieta familiar se para.

También le preguntaron por el novio de Nikita: ¿“El novio de Nicole Neumann sale asustado en las fotos?, ¿fue obligado a ir al evento?”. “No tiene experiencia. Pero le encanta”, respondió Ángel.

El picante mensaje de Mica Viciconte tras el encuentro de Nicole Neumann y Fabián Cubero

Este fin de semana, la hija de Nicole Neumann y Fabian Cubero tomó su primera comunión. En el festejo acudieron sus padres acompañados por sus parejas. Aunque la top model declaró que está muy contenta por la nueva relación con su ex marido; luego de la celebración, Mica Viciconte publicó un fuerte mensaje en redes sociales y despertó la atención de sus seguidores. Parece que el reencuentro de Nicole, Fabián, Mica y José Manuel Urcera, no fue con la buena onda que pareció.

“Felicitaciones Cubero Allegra en este día tan especial de tu comunión" escribió Fabián Cubero en su publicación de Instagram, mientras que Nicole Neumann (contenta por tener el permiso legal para publicar imágenes de sus hijas en redes sociales) compartió historias en la misma red social, mostrando la invitación al evento, la ceremonia de comunión, y el festejo en el jardín de su casa. En ambas publicaciones se puede ver cómo Mica Viciconte y José Manuel Urcera acompañaron a sus respectivas parejas en la reunión familiar.

Por su parte, la ex combate dejó en claro que lo que se percibe públicamente no es en realidad lo que pasa puertas adentro. “No creas todo lo que ves... A simple vista, la sal parece azúcar” expresa la publicación que Mica Viciconte compartió en su historia de Instagram, luego de la comunión de Allegra.

