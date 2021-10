Benjamín Vicuña habló de la China Suárez: "Si ella es feliz, yo soy feliz"

A días de partir hacia España para recibir un premio y reencontrarse con los hijos que tuvo con la China Suárez, Benjamín Vicuña habló en "Los Ángeles a la Mañana" y desmintió los rumores que lo vincularon con Luciana Salazar y habló de su expareja con una cariñosa frase.

"Esta es mi casa me sentí invadido no quería que me siguieran, ojalá entiendan mi punto. ¿Si pasó algo con Luciana Salazar? Pero dejate de joder, no trascendió nada, es todo mentira, pasa que los desmentidos nunca se aclaran. Con Luli Salazar no hubo nada."

“Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, aseguró el actor cuando le preguntaron acerca de si la actriz estaba rehaciendo su vida amorosa en España, tras mudarse al Viejo Continente.

"Sobre lo del posteo con Eugenia no tengo nada que hablar son temas que se viven a puertas cerradas, es muy difícil vivir con sutedes afuera (risas) pero entiendo su trabajo. La China es la madre de mis hijos preciosa, la quiero. Debo decir que hay ciertas cosas que uno entiende a pesar de los duelos trato de entender cuando otros programas tiran fruta, pero cuando se habla de depresión hay que tener cuidado. Ya pedí respeto y no lo hubo pero entiendo que esto es así".

Mientras se metía en su casa el movilero le preguntó si hoy una chica lo invitara a salir que diría y Benjamín prefirió saludar con buena onda y no responder a la pregunta.