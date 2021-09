Revelan un fuerte dato de la interna familiar de Nicole Neumann: "Una de las hijas no se siente..."

Nicole Neumann y Fabián Cubero son los protagonistas de una nueva polémica. Después de la unión y la paz que manifestaron en redes durante la Primera Comunión de Allegra, Carmen Barbieri reveló un dato desconocido de la interna familiar.

“Hay cosas que aclarar entre ellos, hay cortocircuitos", contó la conductora de Mañanísima.

“Nicole me dijo ‘siempre quedo yo como la malvada y la historia es otra’. No estoy hablando mal del papá de las chicas”, agregó Carmen quien comparte con Nicole Neumann su participación en Los 8 escalones.

“Las nenas no se sienten cómodas, no sé cuál, no se siente cómoda cuando va a la casa del papá”, dijo la mamá de Fede Bal y aportó un detalle importante de esta interna. “No es que no quiere ir la nena, pero no se siente cómoda y capaz que quiere estar con la mamá. No le gusta algunos tratos, pero eso hay que preguntarle a Nicole", disparó.

Mica Viciconte participó de la Comunión de Allegra, la hija de Nicole Neumann y Cubero.

El fuerte mensaje de Mica Viciconte en medio de la polémica con Nicole Neumann

Mientras que las cosas parecían estar en inesperada armonía, Mica Viciconte compartió un contundente descargo en sus redes sociales.

Después del encuentro con Nicole Neumann en la ceremonia religiosa de Allegra, la novia de Fabián Cubero hizo una profunda reflexión.

Fuerte mensaje de Mica Viciconte en medio de la polémica con Nicole Neumann.

"Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto “rol” que ocupo. Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también", dijo en su cuenta oficial de Instagram.

"El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar", concluyó.

