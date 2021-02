Ángel de Brito, lapidario: le respondió a Nicole Neumann con una fuerte advertencia

Ángel de Brito le respondió sin pruritos a Nicole Neumann después de que le enviara una carta documento.

La relación entre el conductor de LAM y la modelo es tirante desde hace ya varios meses y, mediante su abogado Rafael Cúneo Libarona, la diosa decidió realizar esta medida judicial para que se "retracte de sus expresiones injuriosas" mediante redes sociales y por comentarios que hizo en otros programas en el que De Brito la acusó de serle infiel a Fabián Cubero.

Aunque decidió no volver a mencionarla, el periodista envió un mensaje irónico para Nicole en su programa. Todo se dio cuando Andrea Taboada contó que uno de los amigos de Diego Maradona quería iniciarle juicio.

"Está muy enojado uno de los amigos de Diego Maradona con Andrea Taboada. ¿Te quiere hacer un juicio?", le preguntó Ángel a la panelista, quien contestó y se disculpó en el acto: "Sí. Me quiere hacer un juicio Mariano Israelit. Yo siempre lo defendí, pero yo me retracto, en todo caso. Mariano, lo que yo conté no era para perjudicarte".

Tras esta frase, el conductor lanzó sin hacer referencia directa a Neumann. "Yo no me retracto de nada, de nada, de nada. Y voy a seguir. Todavía no empecé", disparó.

¿Responderá Nicole?

Nicole Neumann se defendió de las acusaciones de Ángel de Brito

Una de las picantes polémicas que protagonizaron Nicole Neumann y Ángel de Brito fue a finales de 2020, cuandoe¿ la expareja de Cubero compartiera la celebración de la llegada del 2021 con fuegos artificiales de fondo, además de unas botas de cuero que lució y una vez más, el comunicador hizo hincapié en esto.

"Esa gente que señala y stalkea a ver dónde la pifió el otro, qué aporte hace a la sociedad y el medio ambiente. Me encantaría saberlo... los escucho. Me haría muy feliz. Mientras, les mando amor, luz y que tengan una vida más llena, menos prejuiciosa", le respondió la modelo en ese momento.

"Si fuera Dios, prohibiría los fuegos artificiales en el mundo entero pero... ¡malas noticias! No soy Dios. Lo mismo con el cuero: mientras ustedes, los que comen carne, sigan comiendo carne, va a haber un descarte de cuero en las curtiembres", sumó la celebridad argentina.