La dura respuesta de Nicole Neumann cuando le preguntaron si sería amiga de Viciconte

Si bien Nicole Neumann nunca pudo tener una buena relación con su exmarido, Fabián Cubero en los cuatro años que llevan separados, tampoco jamás logró tener un acercamiento a la mujer que hoy el exfutbolista eligió para que sea su compañera, Mica Viciconte incluso se han cruzado en más de una oportunidad en los medios y no tienen relación alguna.

Invitada a Los Mammones, Nicole jugó un juego de preguntas y respuestas en el que únicamente podía responder "si o no" usando dos paletas. Y por supuesto Nicole Neumann no esquivó ninguna pregunta. Yendo directamente al punto de conflicto Jey Mammon le preguntó sin introducción alguna: "¿Serías amiga de Mica Viciconte?". Con convicción, Nuemann levantó la paletacon la respuesta contundente "No".

En cambio en otras preguntas, Nicole analizó sus respuestas e incluso se la vio dudar al referirse a si estaba en pareja, si se volvería a casar o si tendría sexo con una mujer. Ahora cuando la consultaron por la novia de su ex sólo fue un no rotundo, si nada más que decir.

La charla íntima que Nicole Neumann tuvo con Pampita tras dar positivo al Coronavirus

Pampita vive uno de los momentos más difíciles. Luego de confirmar que espera una niña junto a Roberto García Moritán, la top y su marido se contagiaron de Coronavirus y ahora están pasando el aislamiento en su casa. Tras conocerse la novedad, la modelo recibió múltiples críticas, ya que reveló su estado con una fiesta con amigos en la playa, sin embargo una inesperada aliada salió a defenderla: Nicole Neumann.

Después de muchos años de distanciamiento, la panelista de Nosotros en la mañana mantuvo un intercambio privado con la morocha. Todo comenzó cuando la ex de Fabián Cubero le envió a la conductora de Pampita Online un mensaje para expresarle su solidaridad.

“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”, escribió Neumann en su cuenta de Instagram. Acto seguido, la modelo le mandó a su colega un mensaje privado y mantuvieron un diálogo muy amistoso.