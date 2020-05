Angel de Brito lapidario con la China Suárez: "Si querés hablar de embarazadas habláme de Eugenia Tobal"

Ángel de Brito es otro de los protagonistas del enfrentamiento de la China Suárez y Cinthia Fernández. La pareja de Benjamín Vicuña se quejó de que los otros dos la mencionaran en el lío de las "maquinitas" para la cara y estalló en Twitter: "¿Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto. No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, le escribió al conductor.

Al ver esto, Ángel dijo en El Espectador que la China también le escribió por WhatsApp y aseguró que estuvieron un "rato largo charlando", y que él le dijo: "Nena, bajá un cambio, bajá un poquito, bajate del pony, tranquila si yo no hice nada".

En el tuit que causó la furia de la China, Cinthia acusó a la actriz de promocionar productos igual que lo hacen las famosas. En relación a esto, De Brito disparó: "¿Qué te hacés la canchera en Twitter si hiciste lo mismo por lo que criticás de las otras?".

Haciendo referencia a la parte del tuit en el que Suárez pregunta irónicamente si "ni embarazada dejás tranquila a la gente", Ángel, sin pelos en la lengua redobló la apuesta: "Si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de embarazadas… Te puedo hablar de Tobal. Habláme China Suárez de Eugenia Tobal. Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que era la China Suárez casualmente. No digo que no fuera culpa de Cabré, obvio que es culpa del tipo siempre, que es el infiel, pero a ella le chupó un hue... lo que le pasaba a su compañera y a otra mujer. Entonces, ¿qué me hablás de embarazadas?".

No suficiente con eso, Ángel concluyó: "Si no que no muestren su vida. Se encierran en un Motorhome, debajo de una palta y una manta de Nepal y nadie les va a cuestionar nada. Terminamos discutiendo pavadas pero en un tono mucho más amable que por las redes. No tengo nada personal contra ella. Lo cuento porque me lo preguntaron, pero no voy a hacer un raid televisivo hablando de esta piba".