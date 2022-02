Ángel de Brito mostró el encuentro de Laurita Fernández con un ex en Mar del Plata

Laurita Fernández coincidió en Mar del Plata con una de sus ex parejas y Ángel de Brito compartió imágenes del reencuentro.

La conductora y bailarina se encontró con Fede Hoppe, actual pareja de Macarena Rinaldi, en el hotel Hermitage de Mar del Plata y las fotos las subió el periodista en sus redes. "Desayuno en Mar del Plata", escribió De Brito en su Insta Stories junto a las postales.

La foto de Laurita Fernández con un ex en Mar del Plata

En esta serie de fotos, que llegaron a manos del conductor gracias a sus seguidores, se puede ver a la bailarina y el productor en mesas separadas pero contiguas del tradicional hotel en La Feliz. "Amo a mis fans", disparó el chimentero.

La buena onda entre Laurita Fernández y Maca Rinaldi, novia de Fede Hoppe

La historia entre Laurita Fernández y Fede Hoppe terminó hace varios años y la buena onda entre ellos perduró a pesar de la ruptura. Tan es así que Maca Rinaldi, actual pareja del productor, habló del excelente vínculo y la posibilidad de cruzarse con la bailarina en Bailando.

“Si vuelve Laurita, ¿no te da miedo por Hoppe?”, le preguntó una seguidora a la bailarina tiempo atrás y ella contestó: "Me encanta que baile, es la que más me gustó de todos los tiempos. Y lo que me preguntás, no. La verdad que no” y agregó: "Con Laura no tenemos porqué ordiarnos y las comparaciones entre nosotras son innecesarias y están a destiempo (desubicadas en el momento que estamos atravesando). Somos mujeres, laburadoras y buenas colegas".

Maca Rinaldi y Fede Hoppe, ex de Laurita Fernández.