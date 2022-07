Ángel de Brito reveló por qué se bajó de Intrusos: "Le avisé"

Ángel de Brito tenía prevista una visita a "Intrusos", pero a último momento decidió no estar presente en el programa de Flor de la V y los rumores sobre el motivo de su baja comenzaron a crecer. Sin embargo, el periodista dio a conocer su verdad y puso punto final a las especulaciones.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Ángel de Brito contestó en el "Angel Responde" por qué no fue a "Intrusos", el conductor de "LAM" expresó: "Suspendí el martes 18:30 y le avisé a la productora que me invitó. No pasa absolutamente nada".

Ángel de Brito.

Con respecto a la relación con la conductora de "Intrusos", el periodista manifestó: "Adoro a Flor de la V y no tengo ningún inconveniente con 'Intrusos'". De esa forma, Ángel desmintió que haya algún tipo de aspereza o molestia con su colega y con el programa de la tarde.

Fiel a su estilo, el conductor de "LAM" utilizó sus redes para aclarar qué fue lo que pasó con su visita a "Intrusos" y aprovechó para aclarar que no existió ningún conflico que lo haga tomar esa decisión, por el contrario, tiene buena relación con Flor de la V.

La respuesta de Ángel de Brito.

Ángel de Brito rompió el silencio sobre su relación con Rodrigo Lussich

De la misma forma que respondió la pregunta sobre su ausencia en "Intrusos", Ángel de Brito contestó la siguiente duda que le planteó uno de sus seguidores: "Ser amigo de Lussich, ¿es imposible?". El periodista respondió: "No tengo ningún problema con Rodrigo. Trabajamos varias veces en distintos programas".

Una vez más, el conductor fue sincero al revelar que no tiene problemas con Rodrigo Lussich como muchos creen y le recordó a los seguidores que en varias oportunidades fueron compañeros de trabajo.