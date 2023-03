Mucho se especuló sobre la supuesta novia que tendría Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022. Finalmente, entre dudas y rumores, el ‘’Primo’’ confirmó en El Debate que al ingresar a la casa no estaba de novio pero que habían quedado cosas pendientes con su novia, Julieta Illescas, además aclaró que durante su estadía en GH, la extrañaba mucho.

Ángel de Brito se encargó de revelar cómo fue el esperado encuentro entre el salteño y Juli. Una vez que se apagaron las cámaras y en el piso quedaban pocas personas, se fundieron en un abrazo y se besaron apasionadamente, luego de 5 meses.

Marcos Ginocchio y Julieta Illescas

Desde su cuenta de Twitter, el conductor de LAM, contó cómo fue el tierno y romántico reencuentro de la parejita: "Anoche, en el festejo en el estudio de #granhermano cuando quedaron 100 personas y el público ya estaba afuera: Marcos y Juli estaban a los chupones limpios", escribió Ángel.

Julieta Illescas, ex pareja de Marcos Ginocchio: "No me interesa la fama"

Revista Caras Digital se comunicó con Julieta Illescas quien nos ayudó a conocerla un poquito más. Fiel amante de los animales, con mil actividades en su rutina diaria y evidentemente sin intención de pertenecer al medio, la exnovia de Marcos Ginocchio nos contó algunos detalles de su vida.

Julieta tiene apenas 21 años de edad y aseguró: "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada". De esa forma dejó al descubierto que le incomoda un poco la exposición, pero a pesar de no estar acostumbrada, parece llevarla con mucha tranquilidad.

"Fue una locura", expresó la joven salteña al ser consultada sobre el boom que vivió en las últimas horas luego de la salida de Marcos y lo que generó su presencia en la tribuna al lado de la familia del ganador de Gran Hermano 2022.

