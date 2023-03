Marcos Ginocchio pasó por El Debate de Gran Hermano y el programa no podía cerrar sin la respuesta y la aclaración del salteño si está o no de novio con Julieta Illesca, la mujer que en las últimas horas apareció junto a toda su familia y de quien se supo que era su novia.

Robertito Funes le preguntó en nombre de millones de argentinos, si tenía novia y si esa novia era Julieta. La cara de Marcos Ginocchio quedó en shock, pero para no exponerlo y cuidar su respuesta, el presentador mandó una pausa antes de que contestara.

Marcos Ginocchio y Julieta Illesca

"Yo entré a la casa y no estábamos de novios. En casa hablé con mi hermana y le dije que la extrañaba mucho y que quería hablar con ella y ver qué pasaba porque dentro de la casa la extrañaba mucho y la necesitaba mucho y dije que la quería ver cuando salga, mi hermana le contó y vino, pero todavía no tuvimos tiempo para hablar", explicó Marcos.

"¿Le vas a pedir que sea tu novia de nuevo?", preguntó el presentador: "Tenemos que ver, no hablamos nada todavía", aclaró el ganador de Gran Hermano.

"Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia", había publicado la periodista Marisa Brel.

Marcos Ginocchio habló su novia Julieta Illesca: "La extrañaba mucho".

Julieta Poggio se metió con la novia de Marcos Ginocchio

En su paso por Cortá Por Lozano, Julieta Poggio puso en duda las intenciones de Julieta Illesca, pues de ella nunca se supo mucho, recién apareció en la tribuna el día de la final y Marcos no habló mucho de ella dentro del reality.

"¿Es la primera vez que aparece en la tribuna? ¡Qué raro no! Justo ganador y ahora apareció", comentó Julieta Poggio al enterarse se la existencia de quien hasta ese momento era la novia oficial de Marcos Ginocchio.

Recordemos que el premio de Marcos Ginocchio. supera los 19 millones de pesos y una casa, por lo que las declaraciones de Julieta despertó la furia de los fans del ganador.

