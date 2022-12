Ángel de Brito dejó LAM y aprovechó el fin de año para unas vacaciones en un paradisíaco destino.

El conductor compartió en sus redes sociales imágenes de este descanso en Panamá. "Un día lleno de alegría", expresó el periodista en su cuenta oficial de Instagram donde mostró postales del soñado destino.

En los videos que subió en su Insta Stories se puede ver a Ángel de Brito disfrutando del merecido descanso y hasta usando una hamaca en una de las playas.

Ángel de Brito se fue de LAM en medio de una pelea de "angelitas". Pampito Perelló Aciar fue quien contó que Andrea Taboada habría decidido no invitar a su cumpleaños a Fernanda Iglesias.

"Conflicto en ‘LAM’. Hay dos angelitas que no se pueden ni ver. Fernanda Iglesias y Andrea Taboada están en una guerra que no tiene paz”, dijo el periodista y mostró un supuesto chat en el que quedó en evidencia el conflicto.

Ángel de Brito en Panamá.

Al parecer, las alarmas se encendieron porque Iglesias no fue invitada al cumpleaños de Taboada, la semana pasada. Según Pampito, fue Nazarena Vélez quien llevó a cabo la organización de ese festejo donde le aclaró a Fernanda: "'Mirá que vos no estás invitada'".

Ángel de Brito habló como nunca de su pareja y la paternidad

Ángel de Brito habló por primera vez de su vida en pareja y de la paternidad.

Invitado a Mañanísima, programa que conduce Carmen Barbieri, el conductor se refirió a esta decisión de no ser papá. . "A mi pareja tampoco le gustaría", agregó sobre esta posibilidad. "Me gusta mi vida, así como es. Si surge, surgirá, pero por ahora no pasó", añadió el periodista.

Luego, Ángel de Brito fue más allá y también se refirió a la convivencia con su pareja, Javier Medina. "Tenemos una buena relación. Pero obvio que discutimos. Como me ven en la tele soy más o menos en la vida", dijo y agregó: "Cuando hay que discutir, discuto. No grito ni tiro cosas, eso no está en mi personalidad, pero soy re tranquilo".