El periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, estuvo dando información acerca de los participantes de Gran Hermano 2022. La última temporada del reality de la casa más famosa del país, dejó revolucionados a todos con algunos de ellos que son sensación en Argentina y alrededor. Si bien tienen un futuro incierto en el espectáculo, Ángel de Brito reveló que pasará con algunos de ellos, o al menos con los que conquistaron el corazón de los argentinos.

Semanas atrás, Ángel reveló: "Telefe los tiene encerrados en una jaula desde que terminó el programa y no los deja salir. Me pasa con todos eh… Por ejemplo para el Bailando no les permiten estar. Marcelo los quiere a algunos, pero ellos no le permiten". Una de las que más resuenan en el medio son Daniela, Julieta y Coti, fueron una de las participantes más picantes del reality, donde se ganaron el cariño de la gente a lo largo del reality y hasta incluso, en los medios.

Participantes de Gran Hermano 2022

Luego, Yanina Latorre arrojó otra información acerca de la negociación de los hermanitos: "La realidad es que hubo como un ultimátum, Telefe les dijo que si alguno quiere irse tiene las puertas abiertas, pero que se olvide de Telefe. Están tratando de retener a los que más les importa, que son Nacho, Marcos, Julieta o Daniela".

Más detalles del futuro de los Gran Hermano 2022

El último fin de semana de abril tuvo buenas noticias, es por eso que Ángel de Brito le dió una gran noticia a los fans de Gran Hermano sobre el futuro de algunos de ellos: "Hay buenas noticias para el fandom", comenzó escribiendo Ángel. Luego, agregó: "Liberados los Gran Hermano".

Ángel de Brito contó cual es el futuro de algunos participantes de Gran Hermano 2022

Ángel de Brito contó cual es el futuro de algunos participantes de Gran Hermano 2022

Algunos de los confirmados en el Bailando 2023 son Tomas Holder y Alfa. Quien al parecer también se encuentra disponible para poder participar del reality, es Coti Romero, quien espera con ansias pisar la pista de Marcelo Tinelli. Quienes se negaron a participar y no aceptarían ningún tipo de contrato o remuneración, son Lucila "La Tora", Nacho y el gran ganador, Marcos Ginocchio.

J.M