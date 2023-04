Coti Romero de Gran Hermano es la nueva confirmada del Bailando 2023

Los ex hermanitos están en el mejor momento de su vida laboral, ya que luego de su estadía en la casa de Gran Hermano, comenzaron a recibir muchas propuestas de trabajo soñadas. En el caso de Coti Romero, ya tuvo varias propuestas que fue aceptando, pero hace un tiempo que se está especulando sobre la posibilidad de que participe del Bailando 2023. Con respecto a esto, Telefe se mostró reticente y parecía que no le permitiría a que la figure esté en el certamen de Marcelo Tinelli.

De todas formas, finalmente llegaron a un acuerdo y Coti Romero es la nueva confirmada para participar en el Bailando 2023 por la pantalla de América TV. La primicia la dio Ángel De Brito a través de sus historias de Instagram. El conductor de LAM, programa de chimentos en las noches de América TV, subió una imagen de Marcelo Tinelli y escribió: "Coti, Alfa, Holder y alguien más al Bailando", confirmando la participación de la ex participante de Gran Hermano.

Ángel De Brito confirmó a Coti Romero como participante del Bailando 2023

Tomás Holder fue el primer participante confirmado del Bailando 2023, que hizo un descargo en sus redes sociales agradeciendo a su familia y a sus seguidores, y le siguió Alfa, uno de los participantes que más dio que hablar en Gran Hermano 2022. Luego de la confirmación de Ángel De Brito, Coti Romero le dio me gusta a un tweet que plantó dudas. "Recientemente, Ángel De Brito en sus historias de Instagram 'confirmando' a Coti en el Bailando. Ojala se le de esta oportunidad a Coti Romero y que pronto la confirmen oficialmente", escribió un internauta en Twitter.

El tuit que likeó Coti Romero

Todavía no queda del todo claro si esta información que dio Ángel De Brito, el conductor de LAM, es real o no. Por el sugestivo tweet que likeo Coti Romero, parecería que no está al tanto de esta información y que se trataría de algo falso. Además, recientemente el periodista confirmó a Julieta Poggio para el Bailando 2023, pero luego se supo que la ex participante de Gran Hermano rechazó la propuesta, por lo que se duda de la veracidad de la información. Sólo queda esperar a que fuentes oficiales confirmen su participación.

Coti Romero desmintió la supuesta suma que cobraría en presencias

En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, trascendieron la información de que Coti Romero cobraría una elevada cifra por hacer presencias en shows y boliches. "La última vez que hablé con Coti de Gran Hermano me pasaron 800 mil pesos por una presencia para un desfile, que es hacer alguna pasada y sacarse algunas fotos... Hay algunos que piden cualquier disparate", dijo Facundo Ventura sobre la ex participante de Gran Hermano y sus elevadas cifras.

Coti Romero se hizo un cambio de look

Ahora, Ángel De Brito contó en LAM, programa que conduce en América TV por las noches, cuánto cobrarían los diferentes hermanitos por sus presencias en boliches. El periodista fue revelando de en orden creciente quiénes cobraban más por sus presencias. Primero comenzó con Juan, que parece que cobra entre 100 y 200 dólares. También contó que Tomás Holder habría aumentado su cachet luego de ingresar al bailando. Al momento de contar cuánto cobra Coti Romero, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022, el conductor aseguró que cobraría alrededor de 1300 dólares.

Sin embargo, Coti Romero no reconoció esta suma y salió a responder en las redes sociales mostrando su sorpresa. "Gente... no sabía que cobrara eso. Realmente no lo sabía...", dijo en tono irónico en su cuenta oficial de Instagram. Luego, se tomó el tema con más seriedad y desmintió la gran cifra que dicen que cobra en sus presencias. "No sé si el precio se los pasó la productora o quién, pero de verdad que esos no son mis precios", aseguró la ex participante de Gran Hermano.

NL.