Ángel de Brito sobre su aislamiento: "Duermo pésimo, sufro ansiedad"

Angel de Brito está aislado después de tener contacto estrecho con una persona que tenía síntomas de Coronavirus. El conductor habló desde el confinamiento y relató sus sentimientos.

De Brito salió al aire en su programa El Espectador, que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith en la CNN Radio: "Estoy mal" arrancó el conductor y continuó: "La verdad... dormí pésimo. Me puse ansioso y en un momento me llené de nervios Por suerte fìsicamente me sentí muy bien, pero en un momento se hace muy largo. Además, creo que influyó ese cambio tan potente de horario porque el domingo me acosté a cualquier hora y me levanté dos o tres horas antes que de costumbre".

"Ordené, limpié, hice 9.000 cosas mas, miré todas las series que había dejado pendientes pero llega un momento que no sabés qué hacer" aseguró.

Por un caso de Coronavirus, Ángel de Brito aislado y ausente en LAM

La segunda ola de Coronavirus está golpeando mucho a la Argentina. El pasado martes, Ángel de Brito anunció que estará aislado de forma preventivas tras haber estado en contacto con un caso positivo de Covid- 19.

Fue él quien lo anunció en sus redes sociales: "Buenas. Me voy a aislar preventivamente. Estuve anoche con alguien que hoy tiene algunos síntomas compatibles compatibles", comenzó diciendo.

"Yo me siento perfecto por ahora. Me hisopé ayer casualmente, y el resultado fue negativo", aseguró Ángel y acto seguido mostró los resultado oficiales de su estudio.

Por el momento, se supo que una de las Angelitas ocupará su lugar y en el transcurso de la semana se verá como evoluciona la situación del conductor.