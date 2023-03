El periodista y conductor de LAM, Ángel de Brito, contó que tuvo una charla con Fede Bal, y este le contó un secreto muy íntimo, el cual reveló en su programa dejando sorprendidas a sus panelistas y a todos los televidentes. Si bien no pudo dar muchos detalles específicos, Ángel habló del futuro que le espera al hijo de la humorista Carmen Barbieri.

"Hoy tuve una cita con Fede Bal, hoy fuimos a almorzar y charlamos de todo. Se está yendo a Berlín Múnich y después de otros lugares. No está enojado con nadie de acá (panel de LAM), le mandó saludos a todas las angelitas", comenzó diciendo Ángel, dejando sorprendidas a todas en el piso. También, admitió que es el principal responsable del escándalo de los chats y agregó: Me dijo que se la banca, reconoce que metió la pata y que esto le pasó muchas veces. No quiero decir palabras textuales, pero es un poco su esencia. Le dije que me di cuenta porque esto le pasa a cada rato".

Ángel de Brito habló con Fede Bal

Que le dijo Fede Bal a Ángel de Brito

La charla y el chismerío se ponía interesante y el conductor reveló: "Lo que me dijo es lo que dijo en la nota acá, no estoy contando nada fuera del otro mundo. No va a tener más novia. Poliamor no quiere porque no se banca que su novia esté con otro".

Cande Tinelli

También, reveló lo que le dijo sobre Cande Tinelli, angelita invitada en el panel: "Me dijo que Cande es divina, que le encanta Cande. No lo hagas, no vayas con Fede en este momento tuyo no lo agarres ahí. Me dijo que es bellísima y le encanta, que siempre le gustó. Así que te venía.. El pibe me lo reconoció de una".

J.M