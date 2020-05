Picante cruce entre Ángel de Brito y la China Suárez tras su descargo

La cosas se pusieron picantes en este domingo y, tras el descargo de la China Suárez por la polémica de las maquinitas, se sumó el picante cruce con Ángel de Brito.

El conductor de LAM mostró cómo la novia de Benjamín Vicuña también promocionaba un tratamiento de belleza, después de haber negado ser embajadora de las maquinitas para la cara de NuSkin. El periodista mostró en su cuenta de Twitter las cremas que la diosa difunde mediante su Instagram, avalando a Cinthia Fernández quien la cuestionó por lo mismo.

"No pero si dijo que..." fue la irónica frase de De Brito que generó la ira de la actriz. "Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente? Real te pregunto", disparó la protagonista de ATAV.

"Tuiteaste no querer vender maquinista y aparece eso. No te entiendo pero hablalo con Cinthia", disparó el conductor y le tiró pasto a Fernández quien también recogió el guante.

"La arrobaria pero me bloqueo la chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo haces del personal,eso es xq cobras comisión al igual q nosotras, cosa q no tiene nada de malo, tranquila. Y estar embarazada no te santifica! Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así q no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe chiloftbeauty . Solo es información. Relax que No es un delito trabajar", disparó la morocha en la misma red.

"Decir reclutar gente no es seguir tirando veneno? ...no reclutamos ni obligamos a nadie. Recomendamos igual q vos y Justamente mostré la información de qué haces lo mismo, xq te sigue mucha gente y esta bueno q sepan que es un trabajo", siguió con su descargo.

¿Le responderá ella?