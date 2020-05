El descargo de la China Suárez, en medio de la polémica por las "maquinitas"

La China Suárez hizo un contundente descargo en sus redes sociales, tras la polémica por la promoción de las maquinitas para la cara.

Después de una semana de polémica, la diosa apuntó hacia aquellas que la cuestionaron por publicitar en su Instagram otro tipo de tratamiento de belleza, en medio de la acusación contra Nuskin.

"No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca", dijo en uno de sus primeros tweets.

"Y LAS COSAS QUE USO PARA LA CARA, NI LAS VENDO, NI RECIBO COMISIÓN, NI RECLUTO GENTE. ASÍ Ó MÁS CLARO?", agregó después para terminar con la polémica.

Este mensaje se da después de que Cinthia Fernández atacara a la esposa de Benjamín Vicuña. "Es el Instagram de ella que tiene una parte exclusiva para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio y también tiene un trabajo extra”, disparó la panelista de LAM en sus redes.