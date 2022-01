Anna del Boca, íntima: "Siempre me sentí muy vulnerable"

Movilizante. Esa es la palabra que elige Anna del Boca (20) para describir la experiencia de trabajar junto a su madre, Andrea del Boca (55), quien la dirigió en la nueva “Perla Negra”, novela furor de la actriz en los años 90, ahora protagonizada por su hija y hecha en versión web. “Significa mucho interpretar un papel que para ella fue un gran propulsor en su carrera. Es hermoso que hayamos juntado caminos en un personaje en común. Me parece súper lindo y emocionante”, admite Anna.

“Al ser una remake había muchos puntos personales que coincidían y unían presente y pasado: yo en su lugar, ella en el de mi abuelo, Nicolás del Boca. Siempre nos llevamos muy bien con mamá y en lo profesional eso lo destacamos. No siempre es fácil trabajar en familia, pero pudimos separar las cosas. Hay mucha admiración y respeto entre nosotras”, agrega la joven, quien en los últimos premios Martín Fierro Digital se impuso como ganadora en la categoría “Revelación en Ficción”, al tiempo que “Perla Negra 2.0” obtenía también su estatuilla como “Mejor Ficción Digital”.

“A mí me encanta actuar. Siempre me apasionó. Cuando me preguntan si quería ser actriz como mamá lo que respondo es que ¨siempre quise ser actriz y punto¨. Necesito serlo. Tengo ese deseo desde muy chica y tuve la suerte de nacer en una familia que le gustaba lo mismo que yo. Desde pequeña me sentí muy juguetona con todo lo artístico y conecté mucho con abuelo, ya desde los dos años. A él le encantaba presentarme; decía: ¨Con ustedes ¡Anna del Boca!¨”, recuerda con cariño la actriz, a quien su vocación le permitió canalizar toda su sensibilidad.

“Siempre me sentí muy vulnerable, golpeada en distintos ámbitos. Tenía problemas personales que fueron de público conocimiento y también en el colegio sufría bullying por ser ¨la hija de¨. Sentía por mil, no podía unir los cabos sueltos y eso era algo que hablaba mucho con mi abuelo. Él me decía que era algo singular el sentir tanto. Entonces me di cuenta que mi personalidad tenía que ver mucho con mi vocación y lo usé y lo uso a mi favor. Hoy no me veo débil ni pienso que porque lloro mucho no soy fuerte, sino al contrario. El haber pasado cosas de adulta desde una edad tan temprana me hizo madurar más rápido”, afirma Anna sobre las batallas que tuvo que librar.

“No me gusta guardarme las cosas porque creo que hay que ser frontal en la vida”, confiesa del Boca sobre la férrea personalidad que fue apareciendo en ella y que salió a la luz, tras su visita al programa de Jey Mammon. “Era la primera vez que iba a una entrevista en TV y terminé viralizada sin buscarlo. Se generó toda una discusión en torno a mi apariencia y a mi cuerpo”, detalla la artista, quien se convirtió en tendencia en las redes y realizó su descargo luego de las críticas recibidas por su look.

“Me gusta mucho jugar y la idea de disfrazar nuestro cuerpo, de expresarnos como queremos, como se nos cante. Y creo que tengo las herramientas necesarias para decir ¨No, no voy a dejar que me agredan¨. Porque la gente que hace comentarios negativos tiene basura en la mente. Y yo tengo una capa protectora que me hace razonar y permite que no me toque esa repugnancia del otro. Es algo que sigo trabajando. Por suerte también hubo muchas pibas como yo y mujeres que se sintieron más fuertes al ver cómo me visto y luzco”, reflexiona Anna.

“Quiero dejar ese mensaje: es lindo ser uno. No hay que ajustarse a un canon físico. Me niego a la costumbre de opinar mal del prójimo. Pienso hacerle frente como pueda. No está demás que más y más voces se sumen al positivismo (la aceptación y visibilización del cuerpo femenino) y a vestirse como uno sienta. Elijo ser libre y mostrarme real”, enfatiza la actriz, cuyas otras pasiones artísticas son la fotografía y la dirección de cine y quien está de novia, desde finales de 2018, con Gastón, un chico que conoció a los 13 años. “Soy una mujer muy romántica. Digo que a ese nivel soy una princesa de Disney. Soy muy apegada a mis amores, detallista y me gusta agasajar. Me siento siempre en una comedia romántica, me encanta”, revela con humor.

Y sobre sus proyectos por venir, adelanta: “Dentro de muy poquito se estrena la segunda temporada de Perla Negra 2.0 (vía el canal de YouTube Soapy series) Estamos muy contentos porque la primera temporada tuvo más de un millón y medio de visualizaciones. También estoy haciendo muchísimos castings, que me encantan y me parecen toda una formación, y hay proyectos en el exterior de los que no puedo contar mucho aún. Se vienen cosas lindas.”

