Anne Hathaway reveló el nombre de su segundo hijo tras mantener en secreto su embarazo

Esta semana Anne Hathaway está de estreno con la remake de The Witches ( Las Brujas) esa película de los 90 que supo enamorar y aterrorizar a una generación de niños que temían ser convertidos en ratones. En este marco de debut, la actriz hizo una inesperada revelación sobre su intimidad y confirmó el nombre de su segundo hijo, quien fue gestado en medio de la grabación del mencionado filme.

La revelación ocurrió durante el programa Live with Kelly and Ryan el ciclo en donde Hathaway promocionaba su nueva cinta. "Ahora tengo un precioso niño de casi 11 meses, pero estaba embarazada cuando hice Las Brujas, por lo que técnicamente él también estuvo en la película", dijo con humor y en ese momento confirmó el nombre del niño: Jack, nombre que la revista US Weekly ya había mencionado como una posibilidad.

En esmo momento de la charla, Anne recordó el "percance" que sufrió con la diseñadora de vestuario, Joanna Johnston, a quien debió ocultarle su estado. "Me dijo que quería mis prendas tuviesen la cintura muy ajustada. Yo me acababa de enterar que estaba embarazada y tuve que reaccionar rápido. 'Mmm, no. No, no lo creo. No', pensé. Y ella estaba como, 'bueno, ¿por qué?' Le dije, 'Simplemente me conozco a mí misma y sé que no seré tan libre. No seré tan libre si estoy limitada por mi cintura, así que es mejor que hagamos todo muy suelto'", contó la actriz quien también reveló que esto le trajo nerviosismo ya que deseaba trabajar con la famosa modista.



Hathaway está casada con Adam Shulman, y ya son papás de Jonathan de cuatro años y medio y de Jack, quien llegó al mundo a finales de 2019. Si bien la actriz no ocultó su estado con sus fans, fueron pocas las veces que compartió su pancita de embarazada en las redes. "En 2017 publiqué una foto de la espalda de Jonathan y prácticamente me arrepentí al segundo de hacerlo. Sentí como si hubiera roto una especie de sello al invitar a la gente a mi vida. Incluso entonces, que sentí que lo había hecho de la forma más protectora posible y se trataba de un momento del que estaba tremendamente orgullosa… No sé si volvería a hacerlo otra vez", reconoció la ganadora del Oscar.