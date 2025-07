Antonela Roccuzzo impone estilo con su look total black: escote profundo y un guiño sexy

Antonela Roccuzzo es una de las modelos que incentiva a la elegancia en los looks y a la búsqueda de atuendos cómodos para cada usuario. Es así como construyó una familia que escucha sus conocimientos y consejos fashionistas, y tiene una comunidad en Instagram de más de 40 millones de seguidores. En las últimas horas, decidió volver a imponer su propio estilo y marcó un outfit de gala, con escote profundo y un guiño sexy que se llevó todos los halagos.

Antonela Roccuzzo y su familia

El look total black y sexy de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzo es una influencer de la moda, que logra imponer las tendencias para todas las ocasiones de la temporada. Desde vestidos elegantes hasta conjuntos deportivos o atuendos para el día a día, ella siempre busca la comodidad de cada prenda, sin perder de vista su amor por la elegancia. Eso la llevó a crecer frente diversas marcas y comenzar a trabajar con ellas. De esta manera, ganó la posibilidad de ser partícipe de eventos exclusivos, sesiones de fotos y de ser el rostro de ciertas compañías.

Ella define su estilo personal como cómodo y duradero para todas las temporadas, pero los usuarios también notaron que marca el uso de los colores en su forma más pura y sin estampados. Ya sean vestidos llamativos como combinaciones de top y pantalón cargo, la modelo usa las tonalidades para que la acompañen y dejen un guiño en el evento que participa. En las últimas horas, compartió una sesión de fotos que se tomó durante la noche, donde marcó un look sofisticado y sexy que se llevó todos los halagos.

Siguiendo con su personalidad sensual ante eventos de gala, Antonela optó por un vestido ceñido al cuerpo, que marcaba su figura. El total black se destacaba por un escote en V profundo, y unas finas tiras que hacían lucir a las copas de diseño triangular. Sin embargo, como guiño sexy, la espalda también contaba con una pronunciada apertura que llegaba hasta la parte baja. Las tiras que sostenían la parte frontal se entrecruzaban en una especie de X, dejando ver aún más el cuerpo de la modelo. Ella decidió cerrar el look con joyería plateada delicada y dejó su pelo largo suelto, para que sea el vestido el que llamara la atención de todos.

Claramente, los usuarios de las redes sociales halagaron el atuendo elegido y destacaron cómo logró imponer su estilo elegante y comfy para un look de gala. Antonela Roccuzzo volvió a consagrarse como una de las modelos más importantes para la moda argentina. Con sus diversos trabajos en importantes marcas y sus looks para ir a la cancha, la esposa de Lio Messi llama la atención en todos los presentes y no pierde de vista cuáles son sus favoritos.

