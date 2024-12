Antonela Roccuzzo es sinónimo de tendencia y versatilidad. La esposa de Lionel Messi suele combinar distintos estilos y prendas para sus eventos y logra deslumbrar con los colores, los cortes y los accesorios que elige. En una sesión de fotos para Tiffany & Co, la modelo se mostró con el vestido más clásico para recibir la Navidad y las joyas del momento.

En una publicación de cuatro fotos, la esposa del 10 se mostró esperando la Navidad y el Año Nuevo con joyas pltaeadas de la reconocida firma y un vestido negro clásico.

El look de Antonela Roccuzzo para esperar la Navidad

Antonela Roccuzzo se adelanta a la Navidad y muestra cuál es el color de la temporada y los accesorios que hay que usar

Antonela Roccuzzo es una it girl argentina, pero da la vuelta al mundo con sus looks casuales y destacados. La esposa de Lionel Messi colaboró con la firma Tiffany & Co y, entre joyas plateadas y un vestido negro.

La modelo rosarina mostró las joyas que le envió la famosa marca y lució un look acorde al estilo de la firma. Se trata de un total black que consistió en un vestido largo y ajustado en color negro, un detalle que remarcó su trabajada figura. La prenda tenía un corte sirena que se ajustaba desde la parte superior hasta las rodillas, para luego caer ligeramente.

Al tratarse de un modelo sin mangas, deja ver los hombros y brazos lo que aporta sensualidad a la elegancia del largo. Además, cuenta con una abertura en la parte posterior, lo que estiliza y continúa en la línea de la sensualidad.

El look total black de Antonela Roccuzzo

Antonela eligió un modelo elegante pero minimalista para dejar que las joyas de Tiffany & Co se luzcan. La madre de Mateo, Ciro y Thiago complementó el escote redondo de su vestido con tres collares. Una gargantilla de brillantes y dos collares plateados. Mientras que, como aros, eligió argollas de tamaño medio, también plateadas y de brillantes.

Con respecto a los anillos, optó por uno verde agua y dorado con brillantes, que combinó con su alianza, y uno con una pieza rectangular en medio y brillantes en la parte izquierda.

Para la mano derecha eligió uno similar al anterior, con una pieza rectangular en medio pero con brillantes incrustados en el aro del anillo. Además, lució una pulsera que simulaba tener flores con brillantes y dos esclavas plateadas, también con brillantes, en combinación con sus anillos.

Las joyas Tiffany de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo lució un vestido con el color clásico de las temporadas y los accesorios de Tiffany & Co, y mostró que espera ansiosa la llegada de la Navidad.

MVB