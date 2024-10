Juliana Awada suele usar sus redes sociales para compartir su estilo de vida saludable, y su rutina matutina. Sin embargo, esta vez emocionó a sus seguidores, al compartir un sentido mensaje para su hija menor, Antonia Macri. En un día especial para la joven, y tras volver de unas divertidas vacaciones, la ex Primera Dama le deseó un feliz cumpleaños y publicó una tierna fotografía de su chiquita.

Antonia Macri cumplió 13 años y Juliana Awada la dedicó un sentido mensaje

La relación entre Juliana y Antonia es muy estrecha y llena de amor. La empresaria y su hija menor suelen publicar imágenes juntas, compartiendo divertidas actividades al aire libre. Hace unos meses, pudieron vivir un viaje a Bariloche familiar, donde Awada publicó un tierno mensaje para su pequeña. "Lo más lindo del día. Con mi hija Antonia", escribió en su posteo de Instagram. De esta manera, se las vio compartiendo el outfit total black y también utilizando los equipamientos necesarios para realizar esquí.

En estos momentos es cuando demuestran que, además, comparten el gusto por la moda. La pequeña suele hacer TikToks y lucir cancheros looks. Además, a sus 11 años, quedó seleccionada en un casting de cientos de chicos para modelar ropa para teens. Antonia lució dos atuendos distintos para la campaña. Por un lado, vistió una campera y mini de jean y top con capucha, all white. El segundo look estuvo compuesto por un top manga larga oscura y una minifalda de jean. Esto fue un momento emocionante para la familia, quienes acompañan a la joven en todos sus sueños.

Sin embargo, este 10 de octubre, Antonia Macri cumplió los 13 años y recibió tiernos mensajes de sus amigos. El más importante fue el que publicó su mamá, Juliana Awada. Junto a una foto de la niña en un parque de diversiones, expresó: "Feliz cumpleaños para mi beba. 13 años. Te amo Anto". Además, acompañó el posteo con emojis de corazones y una torta de cumpleaños.

Antonia Macri y Juliana Awada son una madre e hija con una hermosa relación, y no dudan en compartirlo a sus seguidores. Ellos siguen la vida de la ex Primera Dama, gracias a sus tips sobre estilo de vida saludable y formas cómodas de lucir elegante. Sin embargo, también comparten sus ideales de familia conformada y cómo los transmite a través de la pantalla. Mutuamente, las mujeres se acompañan en los proyectos que tienen.

A.E