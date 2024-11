La vida de Wanda Nara dio un vuelco inimaginable que le provocó las lágrimas. En medio de la separación con Mauro Icardi y su nuevo noviazgo con L-Gante, la modelo y conductora se encuentra en un momento de inestabilidad. A pesar de eso, puede continuar trabajando en grandes programas como Love is Blind y Bake Off Famosos. En esta ocasión, y en un momento bastante particular, recibió un anuncio que la hizo emocionar.

El anuncio de Wanda Nara por el que no pudo contener las lágrimas: "Estoy sensible"

Wanda Nara se encuentra viviendo momentos muy inestables de su vida. La separación de Mauro Icardi pudo haber tomado un rumbo más tranquilo; sin embargo, hubo semanas en las que la conductora tuvo que requerir a la Justicia y denunció al futbolista de violencia de género. Además, su relación con L-Gante no fue aceptada por muchos medios de comunicación, por lo que estuvo recibiendo muchas críticas ante esto.

Pero cuando todo viene mal, un anuncio especial puede cambiarnos la vida. En esta ocasión, la modelo contó que recibió una tentadora propuesta, y no pudo contener las lágrimas. En las últimas horas, Wanda compartió una foto de ella, tapada por una sábana, y escribió: “Hoy recibí una llamada muy especial para conducir un gran formato mundial en Italia. Me emocioné hasta las lágrimas. Estoy muy sensible, lo sé”.

Esto le abre un futuro completamente distinto al que tenía planeado. De aceptar la propuesta, Nara abandonaría la Argentina para volver al país que tantas victorias le dio. Esto se da en medio del comienzo de su romance con Elián Valenzuela, quien acaba de salir de un juicio y se está enfocando en su música. La novedad que Wanda lanzó provocó que todos se preguntaran sobre su futuro, y cómo piensa manejar su nueva relación.

Hasta el momento, Wanda Nara no contó detalles sobre este nuevo trabajo, ni su decisión al respecto. Sin embargo, se la vio emocionada y con ganar. La modelo siempre disfrutó sus días en Italia, y ya es propietaria de dos casas: una de campo y otra en Milán, muy cerca del Estadio San Siro. Ante esto, se puede pensar que una mudanza no sería un problema para ella. Pero sigue habiendo muchos factores para los que decidir: sus hijos, la separación con Mauro Icardi y su nuevo noviazgo con L-Gante.

A.E