Juan Carlos Icardi, padre del futbolista, habló con Intrusos sobre la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, y aseguró que la lesión en la pierna de su hijo lo tiene muy preocupado.

Después de la escandalosa y explosiva separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, las redes y el entorno del futbolista y la mediática estallaron. Con la nueva relación de Wanda y L-Gante, pese a la grave lesión de Mauro en la pierna, las posibilidades de reconciliación se alejan cada vez más.

Las repercusiones de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Después de que se confirmara la separación y el inminente divorcio, Juan Carlos Icardi, el papá de Mauro Icardi y ex suegro de Wanda Nara, fue interceptado por Intrusos y consultado acerca de la relación con su hijo y ex nuera.

El abuelo de Francesca e Isabella dijo que “lo que tengo que hablar ya lo hablé con Wanda y con Mauro”, pese a que luego aclaró que, en estos días, no tiene relación con la expareja y que hace tiempo que no ve a sus nietas. Y agregó que “las puertas de mi casa están abiertas para toda mi familia”, haciendo referencia a que desde su lado existe el anhelo por un acercamiento.

Al ser consultado por la posibilidad de una reconciliación entre la empresaria y el futbolista, Juan Carlos Icardi señaló que “es cosa de grandes y cosa de ellos”, evitando agregar leña a un fuego que no para de crecer por los comentarios del entorno, tanto de Wanda como de Mauro.

Además, el progenitor de Mauro dejó en claro que la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió su hijo lo tiene muy preocupado, ya que afecta de manera crucial su rendimiento y carrera en el Galatasaray, al no saber cuándo y si será posible reincorporarse.

La familia Icardi contra Wanda Nara

Celebraciones por la separación de Wanda y Mauro

Pese a que Juan Carlos Icardi decidió no hablar, y asegurar que pese al alejamiento que sufre con su hijo está bien y trabajando, quienes sí se manifestaron luego de conocerse la separación entre la famosa pareja, fueron los hermanos de Mauro, Guido e Ivana Icardi.

Ivana Icardi decidió publicar un descargo pero sin dar su opinión sobre la polémica separación. “Gracias a todos los que se interesan por mi opinión y si no respondo espero que entiendan la situación. Ayer escribí un mensaje que casi publico pero lo voy a dejar para mí y los que me quieren, ya que no hablaba Ivana, hablaba del dolor… Hay temas muy delicados que tocan mis heridas”, escribió la hermana del futbolista en su cuenta de Instagram.

Y para finalizar agregó que “mi familia y yo siempre vamos a estar para cuando mi hermano nos necesite y se lo he hecho saber”.

Descargo de Ivana Icardi

Aunque la relación entre la ex Gran Hermano y Wanda Nara nunca fue la mejor, Ivana eligió mostrar apoyo a su hermano y guardar su enemistad con su ex cuñada. Sin embargo, Guido Icardi, el otro hermano de Mauro, no optó por mantener la paz, sino que publicó un polémico mensaje.

“Hoy es un día para festejar. Por fin el asco de ser humano se aleja de mi familia. Ahora es problema de otros”, escribió en su cuenta de Instagram junto a emojis de aplausos, festejando la separación de su hermano y la empresaria.

Descargo de Guido Icardi

Las tensiones que hoy salen a la luz entre Wanda y la familia Icardi quedaron expuestas con las publicaciones de los hermanos de su expareja, quienes hasta ahora se habían mantenido en silencio. Y pese a que el futbolista se mantuvo en silencio con estas expresiones contra su exesposa, el drama mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, lejos de calmarse, empeora cada día.

MVB