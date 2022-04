Valeria Aquino y Barby Silenzi mantuvieron un picante cruce en Intrusos que encendió la pólvora entre ellas.

El conflicto comenzó cuando la actual pareja de El Polaco acusó a la ex de acercarse al músico para pedirle dinero. "No es más su mujer. A veces lo llama para pedirle que le arregle una mancha de humedad que tiene en su casa", disparó Barby Silenzi a lo que Aquino respondió sin filtro.

"El Polaco a veces me escribe y me tirotea. Me pide que le de un varoncito. Después de 7 años de separados yo ya lo sé manejar, pero esta chica tiene que mirar más en su casa que en la mía. Por favor... Es una infeliz", disparó la morocha en un móvil para Intrusos.

"La cosa es así: ella no me banca mi y yo no me la trago a ella. Así de simple y de fácil. Nada me interesa. Flaca, ¿Te portaste mal con mi hija en un cumpleaños hace dos años? Listo, no te banco para nada ni te lo voy a permitir", siguió Aquino contra Barby Silenzi.

Valeria Aquino se cruzó con Barby Silenzi.

Luego, la mujer de El Polaco redobló la apuesta y disparó contra ella en diálogo con el panelista Gonzalo Vázquez. "Nosotros estamos muy bien con El Polaco. Me parece que ella debería buscarse una familia y una pareja y dejar de molestar", apuntó.

"Valeria no está bien. A mí me da un poco de pena. Y también me da pena que Almita tenga que convivir con una persona así. Pero por suerte cuando viene a casa Alma tiene una familia, con un papá una mamá y hermanas que la aman", dijo después en Ciudad.com.

"Ella capaz se piensa que él se va a pelear conmigo y se va a volver con ella. Lamentablemente, eso nunca va a pasar", siguió.

Apareció Barby Silenzi y se cruzó con la ex de El Polaco