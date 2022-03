Apareció Felipe Fort y compartió un contundente mensaje: "Me interesa ver..."

Felipe Fort rompió el silencio y habló sobre su nuevo futuro como empresario.

El hijo de Ricardo Fort se refirió a las imágenes que compartió durante las últimas horas en las que aparece desde un lujoso departamento en Sunny Isles Beach, Miami, Florida junto Gabriel Rydz, ex pareja de su papá.

"Les quería comentar que no me compré ningún departamento en Miami y ni estoy haciendo ninguna inversión. Me interesa ver cómo se trabaja la venta de departamentos, así que un amigo se ofreció a empezar a enseñarme. El video es de una visita a un departamento al que acompañe en mi primer día", aclaró.

El hijo del chocolatero compartió diversas fotos en las que se le ve junto al gurú de los bienes raíces en un lujoso departamento, que según fuentes, una propiedad en este lugar, podría constarle al posible comprador entre 18 y 25 millones de dólares.

