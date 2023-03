A pesar de que hace unos días Telefe celebró la final de Gran Hermano, el canal atraviesa uno de sus peores momentos a nivel social. La detención de Marcelo Corazza y la denuncia por abuso sexual infantil contra Jey Mammón alteraron todo. Martina Stewart reveló cómo está el clima en el canal y apuntó contra el conductor de La Peña Morfi.

En conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Martina habló del personaje que le tocó interpretar como participante de y cómo se sintió luego de que el público repudiara los comentarios que hizo en la presentación antes de ingresar a la casa.

“Después de las denuncias el clima está más sensible en el canal, está medio caldeado e incómodo", respondió incómoda sin querer intervenir en el tema.

"Él salió a atacarme y a ofenderme con la bandera de mis dichos. La verdad es que estoy sorprendida, una persona que sale a atacarte y ahora es corrida de un programa por estar con un menor de 14 años, ¿Cómo son las vueltas de la vida no?”, reprochó Martina.

Martina Stewart, segunda eliminada de Gran Hermano

Hay que recordar que la ex participante de Gran Hermano aseguró que "La bisexualidad me da asquito. Es raro, para analizar" y fue lo que la crucificó en el certamen.

"Una persona que te ataca por tus dichos y ahora es corrida por acciones, nada más que acotar. Una persona como esa que me critique termina hablando bien de mí, ¿Con qué cara saliste a hablar de mí?", finalizó Martina indignada hablando con Juan Etchegoyen.

El descargo de Martina sobre Gran Hermano

A su vez, Martina Stewart realizó un descargo desde su cuenta de Instagram en donde cuestionó la actitud de la gente y la producción por ponerla como "La villana de Gran Hermano". La joven de 25 años confesó haber apuntado contra la bisexualidad "Para generar ruido, porque no tenía a alguien que me acomode en el programa".

"También se que no se me midió con la misma vara, se dijeron cosas terriblemente más graves de las que yo dije en el casting, pero no se mediatizaron ni el 1% de lo que se mediatizaron mis palabras... Confío en mi compromiso, en mi responsabilidad y perseverancia para poder sostenerme en este medio y que puedan conocer a esa martina la pelea siempre para salir adelante y poder lograr sus sueños", finalizó.

