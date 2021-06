Apareció la ex de Daniel Osvaldo y le hizo una fuerte advertencia a Gianinna Maradona

Elena Branccini, ex pareja de Daniel Osvaldo, rompió el silencio y tiró una dura advertencia a Gianinna Maradona, a días de oficializar su relación.

La joven italiana es dueña de una joyería en Florencia y mamá de Victoria y María Helena, dos de los cuatro hijos que tiene el ex deportista.

Branccini hizo un fuerte post en Instagram donde se refirió a la relación de Dani Stone con sus hijas. "Que mantenga a sus hijas, que no los hace hace 4 años, y hace meses que no las llama. Hay internet, zoom, google meet, posibilidades hay pero no lo hace. Ahora hace todo para conquistar a la pobre chica Maradona, y después vamos a ver", disparó en sus redes sociales.

Así fue el duro mensaje de la ex de Daniel Osvaldo a Gianinna

Tras este descargo, Elena Branccini habló con Ángel de Brito en LAM siguió con su descargo y fue contundente. "Cuando vi el posteo juro que me pareció tan ridículo y me dio tanta vergüenza. Y me dio tanta pena por la chica que están juntos. Yo creo que esta chica Gianinna Maradona está en un momento muy difícil de su vida. Todos sabemos lo que pasó con Diego Maradona", disparó en el programa de El Trece.

La ex de Daniel Osvaldo aprovechó para empatizar con Gianinna Maradona y le dejó una advertencia. "Me da tristeza y pena porque se fue a meter en una historia que le va a hacer mucho mal, mucho mal. No la conozco personalmente, no pude hablar con ella, pero la veo una mujer inteligente", disparó.

Elena Branccini y Daniel Osvaldo.

AM