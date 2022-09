Apareció la pareja de Claudia Villafañe y dio los motivos por los que no sube fotos con ella

Jorge Taiana habló por primera vez de su relación con Claudia Villafañe tras veinte años de amor.

El productor teatral se refirió a la mala relación con Diego Maradona, quien lo apodó "Tontín", y de por qué eligió alejarse de lo mediático durante estos años. “Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y no me interesó. Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal”, dijo en el programa radial Sola en los bares.

Jorge Taiana, pareja de Claudia Villafañe hace más de 20 años.

“Nunca hablo ni digo nada porque detrás de la otra persona hay una familia y prefiero callar, porque uno puede dañar, vos me agredís, yo te ataco y puedo dañar a tu familia y no tengo ganas”, disparó sobre el entorno de Maradona y Claudia Villafañe.

Por qué Claudia Villafañe eligió no compartir fotos juntos

Después de 20 años de amor, Claudia Villafañe eligió no compartir su vida privada en redes sociales y nunca habló sobre su relación con Jorge Taiana.

Sobre esta decisión, el productor aseguró que fue de mutuo acuerdo. "Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente. Ella vino al estreno de El juguete alterado (la obra que realiza en el teatro El Pueblo), pero muchas veces dicen ‘no se muestran juntos’, ‘no van a ningún lado’, pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal”, disparó.

Jorge Taiana contó por qué no publican fotos con Claudia Villafañe.