Por qué Maradona no apoyaba la relación de Claudia con Jorge Taiana

De público conocimiento es que Diego Maradona tenía una buena relación con Mario Braudy, la actual pareja de Verónica Ojeda pero por el contrario, descalificaba a Jorge Taiana, el novio de Claudia Villafañe, a quien había apodado como "Tontín". ¿Por qué el Diez no aceptaba a la pareja de la madre de sus hijas?



"Este mensaje fue cuando él estaba viviendo en el country de Bella Vista. Un día va Verónica, yo tenía siete llamados porque estaba en una reunión y cuando salgo tenía este audio de Diego. Fue hace cinco meses", contó Mario Braudy, recientemente en diálogo con el programa de Mauro Viale y dejó constancia de la "buena onda" que tenía Diego Maradona con él.



"Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada", se lo escucha decir en dicha grabación a Diego Maradona, confirmando así el "visto bueno" que tenía para la relación de Ojeda con Braudy.







Y además, decía: "Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", finalizaba así Diego Maradona.



"Siempre traté de mantenerme en perfil bajo y teníamos con él una buena relación. Yo tenía una imagen de un Diego que no quería a los novios de sus ex parejas", dijo en Braudy. Y agregó: "En este tiempo, Diego me pidió si lo podía llevar en el auto a su nueva casa. Me fui un sábado y lo llevé allá. Con Vero entró en la casa. Me sorprendió. Encontré un Diego más humano, pendiente de Dieguito y de Verónica. Preocupado porque su ex pareja esté bien y por su hijo".



"Quería venir a comer asado al campo", aseguró también y sostuvo: "Encontré un ser humano distinto al que me pintaban". Por último, el novio de Veronica Ojeda aseguró: "Diego me ha llamado varias veces en la noche pidiéndome que quería ver a su hijo durmiendo", comentó en evidencia la buena relación que Diego Maradona tenía con él.

La tapa de Paparazzi de Claudia Villafañe y JorgeTaiana que enfureció a Diego Maradona

Por el contrario, Diego Maradona nunca aceptó la relación de Claudia Villafañe con Jorge Taiana, de hecho la pareja es muy reservada y jamás se han mostrado juntos. Ni hablar que no publican fotos en las redes sociales.



En ese sentido, la misma Claudia aseguró en alguna oportunidad que prefiere evitar mostrarse con Taiana en un restaurante para que no le saquen fotos. Pero hay una imagen que se filtró y enfureció al Diego Maradona.







El 25 de julio del 2013, la revista Paparazzi publicaba una tapa en donde se podría ver a Jorge Taiana junto a Benjamín Agüero, el hijo de Giannina y el Kun, jugando en un muelle.



Diego Maradona se enfureció y no ocultó su ira: "Ella fue el gran amor de mi vida, pero cuando vi la foto sentí un puñal en el alma. No se lo voy a perdonar jamás", reconoció Diego en su momento, y sumó: "Me parece fantástico que esté en pareja. Que (Taiana) haga lo que quiera con Claudia, pero que no se meta más con Benja porque la tiene jurada".



La relación entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana comenzó en 2003, cuando ella se desempeñaba como productora de Pijamas, una obra teatral. Fue ese mismo año en el que, ella le pidió el divorcio y Diego, desde Cuba, se lo concedió.



"El vínculo se quebró cuando él se enteró por los medios de la relación con Taiana. Se lo negaron durante muchos años. Se sintió traicionado y empezó a preguntarse qué otras cosas le escondieron durante todo ese tiempo", contó en aquel momento un allegado a Maradona.



"Que ella hable ahora de madraza cuando nosotros todavía no estábamos ni separados y ella ya estaba saliendo con el 'Tontín", dijo el mismísimo Diego Maradona a Jorge Rial en Intrusos en aquel momento.



El 21 de mayo de 2014 Diego Maradona fue por más y le revocó el poder general a Claudia y a sus hijas. Además, contrató a un estudio inglés para que hiciera una auditoría de todos sus bienes: "Me faltan 20 millones de dólares aproximadamente. De la investigación ya salieron Dalma y Gianinna (a quienes también les había revocado vía carta documento los poderes). Ellas ya no están bajo sospecha, pero Claudia sigue. Y también está Jorge Taiana, lo tengo en la mira a ese Tontín. Es el novio que Claudia siempre me ocultó", declaró furioso Diego Maradona en ese entonces.

El día que Claudia Villafañe habló abiertamente de su relación con Jorge Taiana

Recientemente, Claudia Villafañe en su paso por "Flor de equipo" habló abiertamente de su relación con Jorge Taiana. Al ser consultada sobre qué opinó su novio tras la decisión de participar en MasterChef, ella sostuvo: "No le consulto, porque no convivimos. Entonces, cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso".



"Cada uno tiene su vida. Viví mucho tiempo sola y me acostumbré a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie. Entonces, es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así", contó Claudia Villafañe.



Taiana y Villafañe están en pareja desde varios años, pero la madre de Dalma y Gianinna siempre ha evitado hablar del tiempo que lleva de novia para no tener problemas con Diego Maradona. "Las tres somos una, sólo nosotras sabemos lo que pasamos", dijo Claudia Villafañe en referencia a sus hijas Dalma y Gianinna.