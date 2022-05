Apareció un ex de Ana Rosenfeld y la acusó de infiel.

Esta semana apareció José Hener, el primer esposo de la abogada Ana Rosenfeld, con quien estuvo casada durante tres años. su expareja estuvo en una entrevista con el periodista de Infobae, Sebastián Soldano. El ex de la letrada la acusó de haberle sido infiel y de estafadora.

Ante estas fuertes acusaciones, Ana Rosenfeld habló en Socios del Espectáculo y dio su versión de los hechos. “Me duele y me molesta su aparición, porque todo lo que yo viví es real”, hizo referencia la abogada, unas declaraciones que ella había dado a Infobae, sobre un episodio en la década del 70, en el que por un error en el proceso, se creyó durante una semana, que podría llegar a tener tumores en los pulmones.

En conversación con todo el panel de Socios del Espectáculo (El Trece), la abogada fue muy crítica y reprochó que su exmarido haya aparecido, cuando ella nunca le dio nombre en la nota que ofreció de manera inicial al medio. “No entiendo por qué se metió en la nota, porque cuando yo le dije José, no le puse apellido, yo creo que su necesidad de aparecer tiene que ver con decir que él fue o es algo, y que me ayudó a crecer”.

Sobre las acusaciones de infidelidad, Ana afirmó de manera contundente que no quiere hablar de este tema y agregó que su aparición fue una total falta de respeto al “cruel momento” que está viviendo ella, y no solo ella, sino sus hijas: «Mis hija cuando se enteraron de la nota de él, se pusieron a llorar muy fuerte y me dijeron: “Mamá, con qué derecho”». Luego agregó: “Cuando me separé de él tuve muchos novios”.

Cuando las panelistas quisieron saber y profundizar sobre las supuestas estafas de las cuales José Herner la acusó, Rosenfeld explicó: “Acá hay una ridiculez, estamos hablando de hace 40 años, cuando él único caso que me recomendó fue una mujer que tuvo un accidente en el aeropuerto Charles de Gaulle (Francia), que se cayó y el juicio, del cual no cobre nada, ¡Nada! Había que hacerlo en Francia".

El accidentado matrimonio de Ana Rosenfeld

La abogada contó que su matrimonio con José Hener, en enero del 77, fue una boda que no debió ser y estuvo eclipsada por varios episodios “premonitorios” que le avisaron que esa boda no debía llevarse a cabo.

“Es el casamiento que no debió ser. Inclusive el día del matrimonio pasaron muchas cosas. A la tarjeta de matrimonio hubo que hacerla de nuevo porque la fecha estaba errada. Yo me casaba en enero del 77 y decía enero del 76”, comenzó a decir la abogada.

“Yo decidí alquilar y no comprar el vestido de novia. El vestido, en vez de llegar con antelación, llegó casi sobre la hora. ¡Imagínense los nervios! Fue el día del apagón del 77. Yo vivía en un piso 12, sin energía, bajo vestida de novia por las escaleras, llego a planta baja y el remis nunca llegó, mi papá agarró su Falcón y me llevó hasta el templo y allí no había luz, por lo tanto, me casé a oscuras con faroles de noche”, narró Ana Rosenfeld.

Para cerrar con broche de oro ese momento, la abogada comentó que a José Herner se le olvidaron las alianzas: “Se le olvidó los anillos, así que no sé con qué anillos me casé. ¡Era una premonición!”, agregó.

Para no dar todo por perdido, Ana Rosenfeld comentó: «Los años vividos fueron buenos, simplemente que llegó un momento de mi vida donde dije: “No es el hombre que quiero para mi vida, no va a ser el padre de mis hijos y no fue una decisión tomada por él o por mí… es una decisión subjetiva, mía”».