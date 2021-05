Ariana Grande mostró detalles de su boda y el vestido de espalda descubierta que fue sensación

El pasado 15 de mayo, Ariana Grande y Dalton Gómez se casaron en secreto después de estar un año en pareja y cinco comprometidos. La decisión tomó por sorpresa a los fans de la cantante que no imaginaban que tomaría esa inesperada decisión tan pronto.

De acuerdo a la información filtrada por TMZ, la intérprete decidió celebrar su boda en compañía de sus seres más cercanos, por lo que el evento contó con sólo 20 invitados. “Tanto Ari como Dalton aman Montecito. Ellos pasan mucho tiempo ahí, así que resulta natural que se casaran en la hermosa e histórica casa de Ari", expresó una fuente cercana a la pareja para la revista People.

Ahora, a unas semanas de ese gran acontecimiento fue la propia Ariana quien decidió compartir las fotos de su boda con sus más de 237 millones de seguidores en Instagram.

La cantante de "Thank you, next" mostró varias postales de su gran día en donde se la al publicar las primeras fotos de su boda, en donde se le ve vestida de novia en compañía de su ahora esposo.



En cuanto a sus vestimentas, Ariana lució un vestido de novia de color blanco sencillo, pero muy sensual con espalda al descubierto. Además, optó por un semirecogido con un velo corto con un moño y un maquillaje muy suave en tonos mate. Dalton lució muy elegante con un traje en negro y camisa blanca.



¿Quién es Dalton Gómez, el esposo de Ariana Grande?

A diferencia de sus anteriores novios, Dalton Gomez, de 25 años, no tiene nada que ver con el ambiente artístico. Es más, el joven es agente inmobiliario. Trabaja para una de las empresas más importantes de Estados Unidos llamada Aaron Kirman Group, dedicada íntegramente a las viviendas de lujo.

La cantante comenzó un romance con Dalton en 2019 después de terminar con su exnovio, el comediante Pete Davidson. El flechazo fue de inmediato y en diciembre de 2020 anunciaron su compromiso.

