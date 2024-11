Tanto Paula Chaves como Delfina Chaves están viviendo un romance de película. Mientras que la modelo sigue felizmente casa con Pedro Alfonso, y comparten proyectos juntos, la actriz se enamoró de su co-estrella de Máxima, y fueron vistos juntos en diversas ocasiones. Sin embargo, la confianza entre las hermana pasó también a las parejas. Ambos hombres vieron momentos comprometedores de las Chaves, que fueron compartidos al aire.

Paula Chaves relató la incómoda situación que vivió con el novio de su hermana: "Casi me muero"

En el programa que comparte con Pedro Alfonso, en Bondi Live, Paula Chaves confesó que vivió una incómoda situación con Martijn Lakemeier, el novio de su hermana Delfina. El actor holandés interpreta al rey Guillermo, en la exitosa serie Máxima. Los dos protagonistas vivieron una tierna historia de amor, que terminó por la confirmación de su noviazgo. Sin dudarlo, la actriz le presentó a su familia y ya vivieron incómodos momentos.

"Llamó a mi hermana, yo en bombacha y corpiño, me pongo a pasar el trapo por la cocina", comenzó contando Paula, al aire del streaming. Las hermanas Chaves tienen una relación muy estrecha, por lo que es normal entre ellas que se hagan videollamada en situaciones cotidianas. En esta ocasión, la modelo estaba limpiando la suciedad que había hecho el perro, mientras sonaba el tono de espera. "Me doy vuelta con la llamada sonando, imagínate a las 7.30 de la mañana, para engancharla a ella en Holanda antes que empiece a grabar. Uno piensa que la videollamada la atiende la persona que es dueña del teléfono", expresó, y dejó unos momentos de incertidumbre.

Entre risas, reveló: "Se escucha ‘hello Paula’. El novio le atendió la llamada, yo en traste pasando el trapo: casi me muero”. Las risas en el estudio explotaron, y ella agregó: “La imagen que vio ese chico es tremenda, yo de verdad estaba incada muy adelante”. La modelo no reveló cómo pudo sobreponerse a aquel momento, ni la reacción de su hermana. Sin embargo, esta no es la primera vez que pasa en la familia Chaves.

Minutos antes de que Paula Chaves contara la incómoda anécdota que vivió con Martijn Lakemeier, Pedro Alfonso reveló que un día llegó a ver a Delfina completamente desnuda. El suceso ocurrió una de las veces en las que la actriz fue a vivir con la pareja, donde el momento del baño se volvía un ritual para que él no tuviera que verla. “Una tarde llegó a mi cuarto, pensé que no estaba ya”, contó Pedro, sin saber que Delfina se estaba bañando y que Paula no estaba en la casa.

Al llegar comenzó a escuchar el ruido de agua proveniente del baño y decidió entrar sin pedir permiso. “Escuchó la ducha, y de milagro entró vestido. No somos ducheros, pero creo que entraba a decirle algo, no me acuerdo qué. Abro la puerta y hubo tres segundos que me quedé mirando sin entender la situación porque son parecidas. Ella me grita ‘Pelotudo’ y yo cierro la puerta y me quería morir”, expresó.

Paula Chaves y Delfina Chaves vivieron incómodos momentos con las parejas de la otra. Sin embargo, ya se volvió un chiste íntimo entre todos, ya que no se lo tomaron de mala manera. De esta manera, mostraron la buena relación que hay entre los cuatro y lo cómplices que son para algunas situaciones.

