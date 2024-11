La polémica relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa generando enemigos. Tras más de seis meses de relación, los rumores de crisis fueron diversos, aunque ellos los desmintieron. Y ahora es Sabrina Rojas la que comenzó a realizar comentarios al respecto, y lo que comenzó con indirectas en redes sociales culminó con fuertes declaraciones, en las que acusó a la actriz de haber sido amante, cuando ella estaba esperando a su primera hija con el actor. El momento sorprendió a todos en vivo, quienes pidieron que detalles sobre lo ocurrido.

Sabrina Rojas acusó a Griselda Sicialini de amante de Luciano Castro

En el ciclo que conduce, Pasó en América, Sabrina Rojas volvió a disparar contra su expareja, Luciano Castro, y Griselda Siciliani, la actual del actor. Ellos están de novios desde hace más de seis meses, y no se ganaron el cariño ni de la modelo, ni de Flor Vigna, la ex de Castro. Sin embargo, en esta ocasión, Rojas hizo una fuerte acusación al asegurar que la actriz fue amante de su expareja, mientras ella estaba embarazada. La realidad es que, hace 20 años, ellos pasaron por un romance fugaz que quedó en el tiempo.

“Del lado de ella había como una obsesión, viste. Cuando yo estaba casada, embarazada y ella… Mensaje, mensaje y mensaje. Después, si pasó o no pasó algo, supongo que sí, eso ya no lo sé. Viste que en la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés”, señaló picante en vivo. De esta manera, aseguró que tiene “una cuestión de piel” con Griselda, y detalló: “Nunca fue bienvenida porque tengo una historia previa con ella”. Así, terminó de confirmar que nunca aceptaría a la pareja que, según ella, se viene formando tiempo antes del que se sabía.

Ante esto, los conductores le pidieron que dejara ir la relación, para que las tres personas pudieran vivir en paz. “No suelto porque no me sueltan. Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía, pero si quisiera exploto una bomba”, advirtió la modelo. Por último, se refirió a la foto con una remera de Luciano Castro que subió en redes sociales, y cómo ellos le respondieron. “Cuando se manda cagadas, hace de todo para compensarlo. Y lo terminás amando de nuevo, te lo digo por experiencia”, relató. Y cerró: “Nunca sube nada a sus redes y de repente muestra unas chanclas de ellos. Es tan poco genuino, es pollerudo”.

Sabrina Rojas es una de las personas que está en completo desacuerdo con la relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro. Sin embargo, la pareja sigue luchando contra los rumores y acusaciones que se les hacen. Hasta el momento, ninguno de los dos se pronunció sobre los dichos de la modelo, que traen recuerdos del pasado y dan señales de que continúa vinculada con el actor. Por su parte, las redes sociales esperan una confirmación de esto que podría ser una bomba.

A.E