Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más queridas de Argentina. Desde que confirmaron su relación, han sido objeto de muchos rumores sobre su noviazgo, y ahora se asegura que los conductores se han comprometido.

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Juariu subió algunas historias de Instagram con detalles que aseguran que los conductores de "Nadie Dice Nada" se comprometieron: “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo un anillo de Tiffany. Yo no la iba a subir, pero... Viendo la historia que subió él hoy... Me parece que ya sucedió”. La periodista compartió un video en donde se ve la bolsa de la famosa joyería.

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

“Es la mismísima bolsa de Tiffany de anillo de compromiso que, por lo que veo, está ahí a la vista de Flor. ¡(Entonces) esta propuesta ya sucedió!”, escribió la tucumana mostrando como es la bolsa de Tiffany.

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Aseguran que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se comprometieron: Las pruebas

Para reforzar la teoría, Juariu mostró una foto que subió Nico Occhiato con varias polaroids, y en una de ellas se ve a Flor Jazmín Peña mostrando su mano con un anillo. Aunque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, los fanáticos esperan con ansias esta confirmación.

AF.