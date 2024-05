Desde que confirmaron su romance, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato se han convertido en blanco de muchas especulaciones entre sus fans además de ser una de las más queridas en el medio. Recientemente, la flamante pareja un rumor de embarazo que salió de un programa de "Nadie Dice Nada" y ahora los conductores pasaron un domingo en familia.

Aunque la pareja negó rotundamente el embarazo, pero se viralizó un video en donde Momi Giardina intentó un truco con Flor Jazmín, lo que reavivó la posibilidad de que la joven esté en la dulce espera.

La emoción de Flor Jazmín Peña por el domingo en familia que pasó con Nico Occhiato

El ex Combate subió unos videos pasando el mediodía en la casa de sus abuelos en Luzuriaga y también estuvo su pareja comiendo los famosos "ñoquis" de la "Nonna Conce". "Fue hermoso, me pasa algo re lindo y re loco al mismo tiempo, ¿viste cuando te sentís muy cómodo?. Siempre me pasó de ir a la casa de las familias de mis parejas y sentir que tenía que estar en tal posición", explicó la conductora.

"Cuando estábamos yendo camino a Luzuriaga, encima era un domingo soleado, muy concepto de domingo familiar, y en un momento nos miramos y le dije: 'Qué locura'. Crecimos, de repente tenemos 30 y estamos yendo a visitar a tu familia. Es cierto que hay un montón de cosas que están bien, por ejemplo, es todo un logro estar llevándome bien con mis viejos, es una construcción de muchos años", siguió la bailarina con lagrimas en los ojos.

"Tener ahora 30 y estar yendo con mi pareja, cagarnos de la risa y que todo fluya, me parece una locura y durante mucho tiempo fue impensado... Me siento muy cómoda y me siento muy bien, me cagué de la risa, ¿viste cuando sos vos?", explicó. "Yo también tenía el concepto de qué lastre ir a ver a la familia de tu pareja y de repente sucede, es un planazo, no había otro plan mejor para ese domingo", dijo la ex participante del Bailando.

"En realidad no es nada simple, también me emociona que estemos bien porque fue todo un proceso, estar bien, que se sepa, contarlo... fue atravesar un montón de miedos", cerró Flor Jazmín Peña muy emocionada por el domingo en familia que pasó con Nico Occhiato. A raíz de los rumores de que estaba embarazada explicó: "No estoy ni embarazada ni indispuesta encima".

