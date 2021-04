Aseguran que Brenda Asnicar terminó con el Duki y ya tiene nuevo amor

Brenda Asnicar y el Duki habrían terminado su relación. Para sorpresa de sus seguidores, la artista y el trapero rompieron su noviazgo y, según Intrusos, la ex Patito Feo tendría otro amor.

Se trata de Nicolás Ventana, un joven empresario que, como sugieren en las imágenes que mostraron en el programa de América, se lo vio muy cerca de la actriz.

Este rumor se da después de que Duki y Brenda Asnicar protagonizaran un escándalo después de su primera salida pública cuando, tal como comentaron, el trapero amenazó a un periodista que se encontraba en el lugar intentando sacar fotos.

“Hablen de ustedes y de sus vidas”, dijo en este sentido la actriz.

Antes del Duki: el lujoso casamiento de Brenda Asnicar en Croacia

Previo a su regreso al país, Brenda Asnicar vivió durante varios años en Colombia, donde también fue protagonista de la serie Cumbia Ninja.

Fue allí que conoció a Alejandro Angulo, un ingeniero millonario de ese país de perfil bajo con quien decidió casarse con una lujosa y selecta boda en Croacia.

"Éramos re pocas personas, se llegaba en lanchita. Lo único que iluminó fue la luna llena. Estábamos entre amigos y no hubo dress code", dijo tiempo atrás en Cortá por Lozano y aseguró que "la noche de bodas no fue la soñada. Creo que me quedé dormida", dijo con humor.

Es un ingeniero amoroso, buena onda. Todo el mundo lo quiere un montón. Es súper atento. A veces hay cosas en las que me ahogo en un vaso de agua, que para él son súper fáciles y me tranquiliza",