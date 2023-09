Un rumor bomba comenzó a circular con fuerza en las últimas horas cuando trascendió que Jorge Rial estaría planificando casarse con María del Mar Ramón.

Según reveló Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en el "Run Run del Espectáculo", el conductor parece haber decidido dar un paso más en su relación amorosa y le propuso matrimonio a su joven novia.

Para Jorge Rial, esta será su tercera incursión en el matrimonio. Anteriormente, estuvo casado con Silvia D'Auro durante más de una década, desde 1999 hasta 2011, y posteriormente, apostó nuevamente al amor con Romina Pereiro desde 2019 hasta 2022. Sin embargo, estas relaciones llegaron a su fin, pero ahora parece que ha encontrado la felicidad junto a María del Mar Ramón, una destacada escritora colombiana.

"Jorge Rial se casará por tercera vez. La información nos llega desde el entorno de María del Mar, no del conductor. Esta relación viene desde febrero y que, ahora, Jorge se encuentra en Colombia acompañando a su pareja", aseguraron desde el ciclo de Crónica TV. Además, según indicaron, la idea es celebrar dos fiestas: una en Colombia y otra en Argentina.

La relación entre Jorge Rial y María del Mar Ramón

La relación entre el periodista y la escritora se conoció en febrero pasado en medio del difícil cuadro de salud de Rial cuando sufrió un infarto que casi le cuesta la vida en Colombia.

Tras la preocupación inicial, salió a la luz que María del Mar era la mujer que lo estaba acompañando. Luego, la pareja confirmó su relación y Rial habló de su novia: “Yo no sabía quién era, me gustaba lo que hacía y después vino todo lo demás. Bueno, hubo de todo, no solo lo intelectual, es hermosa. Se dieron un montón de cosas, en momentos especiales y punto”, aseguró.

