Jorge Rial experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida hace cuatro meses. Había viajado a Colombia por motivos de trabajo y para visitar a su novia, María del Mar Ramon, cuando sufrió un infarto que cambió completamente sus planes. En un principio, su relación amorosa se mantuvo en secreto hasta ese trágico episodio.

En aquel momento, se temió lo peor, y la noticia de su fallecimiento circuló sin censura. Sin embargo, cuando recibió el alta médica, el propio periodista confirmó su resurrección. Relató que estuvo sin pulso durante 10 minutos hasta que lograron reanimarlo y estabilizarlo. Esto ocurrió durante las vacaciones que Jorge compartió con María en tierras colombianas.

Jorge Rial junto al equipo de médicos que lo rescató

Pero, en su reciente viaje, sintió la necesidad de volver a la Clínica del Country, el lugar donde vivió sus momentos más críticos y, a la vez, los más felices. A través de material compartido en sus redes sociales, presentó a quienes considera sus "ángeles guardianes colombianos" y les agradeció por salvarle la vida.

¿Qué escribió Jorge Rial sobre sus “héroes”?

“No solo por ser excelentes profesionales sino por ser bellísimas personas. Desde Milena hasta la última/último enfermera/o que me baño, me cuidó, me traía los medicamentos o simplemente me sonreían. Y ahí está Omar, el hombre que no dudó en estar encima mío solo con sus manos y sus ganas para arrebatarme de la muerte. La doctora Carolina Guarín, jefa de la UCI, que aún se empeña en llamarme 'Jorgito'. Y se agradece”, expresó.

Continuó expresando su gratitud: “Y el doctor Castañeda, quien también se empecinó en mantenerme con vida. Su voz fue la primera que escuché cuando desperté. Fue una alegría volver a verlos y abrazarlos. Agradecido para siempre. Parte de mi vida hoy le pertenece a Colombia. Y pude irme caminando de la Clínica del Country: era una cuenta pendiente. Gracias. Gracias. Gracias”.

Jorge Rial pudo ingresar y salir caminando de la clínica del Country

Por otra parte, el periodista Fernando Piaggio informó que, después de sus vacaciones, Jorge Rial regresará a su programa, Argenzuela, el lunes 2 de octubre. Sin embargo, no será un regreso definitivo, sino que volverá tres veces por semana.

SDM