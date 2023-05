Jorge Rial confirmó su romance con María del Mar Ramón, una escritora colombiana, luego de que se descubriera que fue ella quien lo acompañó durante su internación en Colombia. A pesar de querer mantener un perfil bajo y lejos de las redes sociales, la colombiana fue capturada a los abrazos con el periodista.

Ella fue la razón por la que Rial viajó a Colombia en primer lugar. La joven de 31 años presentaba su última obra en la Feria Internacional del Libro cuando el exconductor de Intrusos sufrió su descompensación.

La primera foto de Jorge Rial y María Del Mar Ramón juntos

La nueva novia de Jorge radica en Argentina desde el año 2012 y, a pesar de haber colaborado con distintos medios de comunicación respecto a sus trabajos, la colombiana no quiere saber nada con la exposición mediática, sobre todo después de ver la pausa que tuvo el país por la condición de salud de su pareja.

Ramón decidió poner sus redes sociales en privado y expresó durante su columna editorial en FutuRock que "No contesto mensajes, no hablo de mi vida privada". Sin embargo, eso no detuvo a la prensa de averiguar por qué lugares pasea la pareja para capturarlos in fraganti.

La primera foto de Jorge Rial y María del Mar Ramón juntos

En la fotografía de LAM, la cual compartieron desde las historias de Instagram de El ejército de LAM, se los puede ver muy sonrientes y pegados. Uno de los conductores del programa de Ángel de Brito se acercó a hacerles unas preguntas cuando el periodista y la colombiana no pudieron evitar reírse de la situación.

María del Mar Ramón

"La novia que contamos en LAM", expresaron desde la producción. Y es que María del Mar dio una pequeña entrevista a Ángel de Brito sobre su vida y cómo vivió la desesperante internación de su pareja. "Yo sigo estando super descreída de esto. Hay cosas más picantes y más importantes para reportar que las cuestiones del sistema de salud de mi país", expresó en la nota dejando en claro que no desea hablar con la prensa.

Jorge Rial y María del Mar Ramón jamás habían compartido una foto juntos en las redes sociales y hasta existe la posibilidad de no saber nada de ella si el exconductor de Intrusos no sufría aquel paro cardíaco. La pareja parece encontrarse feliz y también se desconoce la relación de la colombiana con las hijas de su pareja.