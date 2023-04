Aseguran que Marcelo Tinelli le ofreció a Nico Occhiato ser el director creativo de América TV

La llegada de Marcelo Tinelli a América TV fue catalogada por algunos expertos de la industria como el pase del año. La función ejecutiva del animador será poner en pantalla programas de calidad con la intención de disputarle el segundo lugar a El Trece, quién en la actualidad enfrenta una crisis por el rating. Uno de los últimos movimientos que tuvo el mediático para lograr su cometido, fue reunirse con Nico Occhiato.

A través de Twitter, el periodista Nacho Rodríguez aseguró que Marcelo Tinelli y Nico Occhiato estuvieron cara a cara para hablar de la posible llegada del conductor al canal. “Marcelo Tinelli se juntó con Nicolás Occhiato y le habría propuesto ser el ‘director creativo’ de @AmericaTV”, partió señalando.

Tweet de Nacho Rodríguez.

Seguidamente, especificó: “Recordemos que Occhiato está libre, ya que se bajó de una nueva temporada de El Último Pasajero por falta de presupuesto”.

Por otra parte, Nacho adelantó que a parte de la posible llegada de Occhiato a la estación, El Chato Prada no estaría en una nueva temporada del Bailando: ”En esta nueva gestión del #Bailando2023 no estaría, al menos por ahora, contemplado el Chato. Tal y como pasó con la obra teatral, que bajaron su nombre de los avisos, mientras que tampoco participó en las últimas cenas del elenco”, detalló.

Marcelo Tinelli reveló cuáles son los famosos que le gustaría tener en el Bailando 2023

América TV está dispuesta a batallar por el segundo lugar en la televisión abierta, y para eso, fichó a Marcelo Tinelli para que le de mayor peso a su grilla de programación. El Bailando 2023 sería uno de los primeros proyectos del conductor en el canal y ya suenan algunos nombres que podrían ser parte de este ciclo.

Marcelo Tinelli.

En conversación con LAM, el animador develó los participantes que él desea tener en esta nueva temporada: “A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato”.

