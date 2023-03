Finalmente, Marcelo Tinelli llegó a la pantalla de América y declaró que el Bailando volverá a estar al aire a partir de julio del corriente año. Además, contó que le gustaría contar con varias figuras de Gran Hermano.

En una entrevista con Ángel De Brito confesó que tiene ganas de volver a hacer lo que mejor le rindió, que fue el Bailando. En ese contexto, todos comenzaron a arriesgar nombre.

A qué participantes de Gran Hermano quiere Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli declaró quiénes son los personajes que le encantaría que lo acompañaran en su nuevo ciclo. Al ser el tema del momento, Ángel de Brito le preguntó por Gran Hermano: "¿Te gustaría tener participantes de Gran Hermano, Marcelo?". Tinelli dijo que sí, que está dispuesto a llamar a los chicos del reality, pero tendrían que arreglar los contratos que tienen con Telefe.

"A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato", contestó Marcelo Tinelli.

C.S.