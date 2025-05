Aseguran que María Fernanda Callejón pasa un pésimo presente económico: la palabra de la actriz

Este lunes, tanto Fernanda Iglesias como Yanina Latorre aseguraron que María Fernanda Callejón se encontraría pasando un muy mal momento económico. Al oír esta versión, la actriz salió a aclarar lo sucedido.

Las versiones que se dieron sobre el presente económico de María Fernanda Callejón

La primera en instalar la versión fue Fernanda Iglesias. La panelista de Puro Show afirmaba que María Fernanda Callejón debía “varios meses de cuota” de su camioneta y que la empresa a cargo la llamaba para que regularice la situación, pero la actriz “no los atendería”.

Fernanda Iglesias.

A la noche, fue Yanina Latorre la que siguió ampliando la información. Primero, coincidió con lo que decía Fernanda Iglesias y luego añadió que esta supuesta falta de pago, habría ocasionado que se le quitaran los permisos de circulación. Algo a lo que agregó la palabra del ex esposo de Callejón, Ricky Diotto, que afirmaba que le habría llegado una “advertencia” por la deuda.

Tras eso, Yanina Latorre se centró, también, en la casa de María Fernanda Callejón y preguntó si no era ridículo que “intentara mantener” un estilo de vida “que no puede pagar”. ”El vendió el departamento de soltero que tenía, que le había regalado su familia, para ponerlo como parte de pago de la casa que compraron juntos (…) cuando se separan, que había que seguir pagando la hipoteca y la camioneta de Fernanda, el tipo se alquila un departamento y le ofrece ‘vendamos la casa, cancelamos la hipoteca y te comprás un departamento de tres dormitorios cerca del colegio de la nena y no tenemos esta deuda’. Fernanda no quiso”, explicó.

Ante esta información, María Fernanda Callejón pidió salir al aire en el programa de Yanina Latorre y no dejó lugar a dudas. “Mi ex es experto en difamarme (…) la camioneta está al día”, sentenció.

Tras eso, se refirió al comunicado y mantuvo su postura. “Es de hace dos semanas atrás. Cuando vos te pasás unos días, son ejecutores, llaman para que no llegues a deber. Pero no soy morosa, ni me llegó ningún acta a mi casa”, añadió.

Por último, María Fernanda Callejón le dijo a Yanina Latorre que defiende a su ex “y está imputado en una causa penal”, a raíz de la denuncia contra él por violencia de género. Algo a lo que la conductora respondió diciendo que no lo defiende y que él mismo le había comentado lo de la causa penal, en la que pensaba “ir hasta las últimas consecuencias”.

María Fernanda Callejón en +CARAS.

De esta forma, María Fernanda Callejón negó la información de Fernanda Iglesias y de Yanina Latorre y explicó cuál es su verdadera situación financiera. Ahora solo resta esperar para saber si existirá un nuevo capítulo de esta historia o si alcanzará con lo que sucedió este lunes.