Selena Gómez y el DJ Andrew Taggart estarían en pareja según Us Weekly.

El medio de comunicación hizo el anuncio en sus redes sociales y en la web dieron más detalles.

"Selena Gomez y Andrew 'Drew' Taggart de The Chainsmokers están saliendo", escribieron en un posteo de Us Weekly. En la web oficial señalaron que una fuente les contó: "Ellos no están tratando de ocultar su romance a escondidas en los clubes sólo para miembros". Y agregó que se trata de una pareja "muy casual y de bajo perfil".

Luego el medio de comunicación comentó que la fuente además les indicó que la estrella de Only Murders in the Building y el músico de The Chainsmokers "van al bowling y al cine".

Por último, contaron que la fuente señaló que Selena Gómez es muy cariñosa con el rockero y "apenas puede mantener sus manos fuera de él".

Selena Gómez / Foto: AFP.

Selena Gomez brilló en la Avant Premiere del nuevo documental sobre su vida

Selena Gómez asistió al estreno mundial de "Selena Gomez: My Mind and Me" que se realizó durante el Festival del Instituto de Cine Americano de 2022 en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, Estados Unidos, en la noche de este miércoles.

Como siempre, la actriz cautivó a los presentes con su look impecable y a la moda.

Selena Gómez / Foto: AFP.

Selena Gómez se inclinó por un vestido fucsia, el color de la temporada, de la firma Rodarte.

El diseño era de un solo hombro donde tenía un lazo. Los stilettos con brillos eran de la marca Paris Texas y combinaban con su clutch.

Los aros, de colores, eran de David Webb. En cuanto al peinado, la actriz decidió llevarlo recogido, con raya al costado. Y el maquillaje resaltaba sus ojos, dejando sus labios con un tono casi natural.