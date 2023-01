La hermanita de Selena Gómez se llevó todas las miradas en los Golden Globe

En una noche inolvidable para Argentina porque la película de Ricardo Darín y Peter Lanzani, Argentina 1985, ganó el premio a Mejor Película de no habla inglesa, no podemos no hablar de la espectacular acompañante de Selena Gómez.

La hermanita de la cantante por parte de la madre, Gracie Elliot Teefey, de tan solo nueve años se llevó todas las miradas en los Globos de Oro al acompañar a Selena por la alfombra roja. Se han mostrado muy cariñosas la una con la otra durante toda la gala.

Las hermanas se ven muy unidas en las redes sociales, suelen compartir videos bailando o filmando alguna escena de comedia. Gracie también comparte muchos videos bailando con Penélope Disick, la hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick.

Selena tuvo muchas idas y vueltas con el clan Kardashian Jenner, aunque nunca se habló de un conflicto real entre las hermanas y la cantante, pero parece ser que la pequeña hermana de Selena es muy amiga de una de las niñas de la familia.