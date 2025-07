Nicole Neumann lució las botas patchwork denim en bloques y definió la tendencia para elevar looks

Nicole Neumann es la "reina de las botas" y no duda en imponer las tendencias con el calzado más exhorbitante que elige. Entre diseños 3D y cañas XXL, la modelo es una de las más queridas en las redes sociales, ya que busca looks que llamen la atención sobre lo tradicional que se utiliza en el día a día. En las últimas horas, definió lo mejor de la última moda con unas botas patchwork denim en bloques que sorprendió a todos sus seguidores y fanáticos fashionistas.

Las botas de Nicole Neumann: patchwork denim en bloques

Nicole Neumann es una de las modelos más observadas en redes sociales. Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, define las tendencias más buscadas por los usuarios y marca nuevas formas de llamar la atención con prendas exhorbitantes y lejos de lo común. Es así como se ganó el título de "la reina de las botas", demostrando la fusión entre diferentes diseños de calzado que enamoraron a todos y estampados y accesorios que ensamblan perfecto.

En su cuenta de Instagram, comparte sus looks para Los 8 escalones o eventos familiares importantes, donde opta por una parte superior de colores lisos y diseños de sastrería, y se la juega por una parte inferior con toda la onda. En ocasiones, fue por unas botas 3D o XXL, que llamaban la atención de todo el outfit. Sin embargo, en las últimas horas, decidió que era hora de imponer una tendencia para elevar el atuendo, y se volvió viral en las redes sociales.

Neumann lució un mini dress, ceñido al cuerpo, con detalles en brillos y apertura en su cadera para marcar su figura. Sin embargo, y al ser total black, buscó el diferencial en el calzado y se la jugó por unas maxi botas patchwork denim en bloques. Son de una de sus marcas favoritas, que cumplen con el requisito de la modelo de la originalidad. Las bucaneras están confeccionadas en mezclilla negra desgastada, con detalles deshilachados. Con un diseño over-the-knee, presenta un tacón alto, grueso y con acabado brillante.

Nicole Neumann marcó un look rústico pero ultra moderno con las botas patchwork denim en bloques que definieron la tendencia. Los usuarios de las redes sociales no dudaron en destacarlas como sus favoritas y volvieron a coronar a la modelo como la "reina de las botas". Ella siempre busca la originalidad en sus atuendos e incentiva a todos a jugársela con la moda como un arte, y no solamente como una forma de lucir bien en cada temporada.

