Esta semana el novio de Juana Viale, el arquitecto Agustín Goldenhorn, compartió, con mucho amor, el marco de lo que será una de las ventanas de la casa que construye para hacer su nicho de amor, junto a su novia y nieta de Mirtha Legrand.

El enamorado arquitecto subió a su cuenta de Instagram, algunas de las fotos de este pesado marco, el cual, a juzgar por lo que escribió, tiene un significado mucho más fuerte del que cualquier persona pueda llegar a imaginar, de hecho, todo indicaría que sería regalo para satisfacer de manera muy amorosa, un gusto de Juana Viale.

Así avanza la casa circular que el novio de Juana Viale construye para los dos.

“Todo es circular, todo viene y va”, escribió Agustín Goldenhorn, luego comentó en otra foto: “La satisfacción que me produce esto, es por demás extraña”, y finalmente, agregó dentro de la historia con el marco, “Una idea, una sensación, hoy realidad”. En una de sus últimas historias, el novio de Juana Viale le dedicó su trabajo a ella: “Esto es para usted, chinita”.

Así avanza la casa circular que el novio de Juana Viale construye para los dos.

La pareja está de novia desde el 2019. Pese a que Juana Viale no habla mucho de él y Agustín no es un hombre de estar en los medios, los enamorados quieren llevar su idilio de amor a otro nivel y tener su propia casa, con un concepto muy particular, de que todo va y viene, como la vida misma, todo es un círculo.

La romántica historia de amor entre Juana Viale y Agustín Goldenhorn

La actriz contó el año pasado, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, la forma cómo el destino hizo que ella y Agustín estuvieran juntos. Todo fue gracias a un amigo de ella, que luego de un encuentro para cenar con amigos, quedó en presentarle a uno de sus amigos de la infancia: “Si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses”, había dicho esa noche, Juana.

Así avanza la casa circular que el novio de Juana Viale construye para los dos.

Este amigo en común entre Agustín Goldenhorn y Viale, sirvió de cupido, pero no le dijo a ninguno de los dos, quién era quién, de hecho, aclaró Juana, en una entrevista con Diego Leuco, que todo encajó, ya que ella tiene en su WhatsApp, un elefante.

Un día Agustín le escribió: «Hola, mi nombre es Agustín y me llamo "Agente X"», contó la actriz y agregó: “El mundo es muy loco, este amigo que tenemos en común es amigo de la infancia de él y muy amigo de mi pequeño círculo, pero jamás me crucé con Agustín”.

Así avanza la casa circular que el novio de Juana Viale construye para los dos.

Juana Viale afirmó que la primera vez que se vieron, fue en la puerta de su casa, la imagen de los dos algo desdibujada, porque los cubrían los pomelos tupidos que ella había sembrado y cosechado. Al verla, lo primero que dijo Agustín fue: “¿Sos vos?”.

Así avanza la casa circular que el novio de Juana Viale construye para los dos.

En la entrevista recopilada por La Nación, Juana Viale dio detalles de esa cita a ciegas: «Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije "salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga" una mentirita piadosa». Desde entonces la pareja disfruta del amor, Juana cumplió su deseo de que su novio superará el periodo de prueba de los tres meses y ahora construyen su nidito de amor juntos, anteponiendo la esencia de cada uno y los deseos de ambos en este nuevo hogar.