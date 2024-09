Jorge Lanata atraviesa complicaciones graves en su salud. El periodista estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, pero ahora volvió a ser trasladado a la Clínica Santa Catalina, para seguir con su rehabilitación. El cuadro que tuvo al conductor en terapía intensiva fue una combinación de neumonía, fiebre e infección urinaria que fue controlado.

Jorge Lanata es uno de los periodistas más influyentes de Argentina, dejando una estela indeleble en los medios de comunicación gracias a su estilo único, que desafía las narrativas convencionales y lo convierte en un referente del periodismo crítico. Sus raíces humildes no son un límite para haber construido un gran capital, reflejado en la lujosa mansión que posee en José Ignacio, Uruguay.

La lujosa mansión que tiene Jorge Lanata en José Ignacio, Uruguay



Gracias a su excelso recorrido profesional, el periodista disfruta de grandes lujos junto a las personas que más aprecia. Ubicada sobre la ruta 10 que une Punta del Este a José Ignacio, la residencia bautizada como “The Old Man and The Sea” es el refugio perfecto de verano para Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.



Es más, la amorosa pareja utilizó a este lugar emblemático para anunciar ante la prensa su casamiento a fines del año 2021. Esta ostentosa mansión cuenta con todas las comodidades y una decoración, que fue elegida minuciosamente por sus dueños. Una piscina, un jardín que tiene la mano experta de la letrada, y una estética que combina arte clásico uruguayo con muebles de diseño.



“Esta casa la compramos hace cuatro años. Hice la casa de cero y la agrandé el año pasado. La hizo Laura Marino, una arquitecta que siempre hace mis casas, pero la decoración es toda mía. En Buenos Aires, tengo más de 200 obras. Esta casa la decoré sin verla, compré los muebles y los puse sin verla, y anduvieron”, había detallado el conductor.



Los espacios interiores tienen una fuerte impronta moderna con tonos claros y neutros que predominan en cada una de las áreas. Desde el living se puede observar el jardín y la piscina, uno de los espacios más relajantes de la casa. Y una de las vistas más lindas de la mansión se brinda desde uno de los ventanales que permite observar los médanos de las exclusivas playas de la brava de José Ignacio y el mar en el horizonte.

Esta lujosa mansión se convirtió en el nido de amor de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, quienes disfrutaron de sus maravillosas instalaciones. Mientras el periodista se recupera de su salud y está esperando para volver a su mansión en Punta del Este.