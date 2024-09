Quién es Bárbara Lanata, la hija más grande de Jorge Lanata y qué es de su vida

La vida de Jorge Lanata nunca escapó a la exposición, al ser considerado uno de los periodistas argentinos más reconocidos y populares. Su trayecto laboral en el ámbito periodístico lo colocó en ese lugar, al ser el exponente y precursor en la materia. Sin embargo, buscó que ciertos aspectos se mantengan en la esfera privada y esta premisa se mantiene con respecto a sus hijas, Lola y Bárbara, quienes pese a la fama que heredaron por su apellido, tiene un muy bajo perfil.

Pese a mantener un vínculo muy cercano con su padre, las dos jóvenes se mantiene alejadas de las cámaras. No obstante, Bárbara si mantiene relación con los medios de comunicación, del otro lado de la pantalla.

Quién es y qué hace Bárbara Lanata

Hace 36 años, Jorge Lanata y Andrea Rodríguez se convirtieron en padres de Bárbara. Su amor nació en el ámbito laboral, ya que la mujer era la productora radial del periodista; su vínculo amoroso data de los años 1986 y se extendió por tres años, aunque su buena relación sigue vigente, siendo Andrea quién aún cumple el mismo rol laboral en la vida del conductor.

Por su parte, Bárbara mantiene una estrecha relación con su padre y las redes sociales son testigos de ellos, ya que la joven comparte fotografías de momentos que disfrutan juntos. Es que sabe muy bien captar aquellas situaciones cotidianas y convertirlas en arte, tal como es su oficio, para el que se preparó académicamente.

La joven estudió Licenciatura en Cinematografía en la FUC (Fundación Universidad del Cine) y encontró en la fotografía y la producción de contenidos su camino laboral. En los últimos años, se radicó en Estados Unidos para continuar su formación en el Programa de Periodismo Visual y Práctica Documental en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York, donde se graduó. En su cuenta de Instagram se puede relevar los conocimientos adquiridos con este enfoque.

Recientemente, en medio de la internación que mantiene a su padre en el Hospital Italiano, sorprendió al compartir una importante reflexión en la que entrelazó su vida personal con la laboral. "Hace unos años, cuando vivía en NY y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento", introdujo la fotógrafa en su publicación, junto a una imagen en la que se observa como una persona sostenía la mano de Jorge, en la camilla hospitalaria.



"Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga", cerró en su publicación.

Se trata de una de las escasas veces en la que la joven habla sobre su sentir sobre el grave estado de salud de Jorge, ya que, como su padre, mantiene en el ámbito privado ciertas cuestiones personales. En cuanto a su vínculo familiar, Bárbara se muestra muy unida a Lola, su hermana, y a la madre de ella, Sara Stewart Brown, quien fue pareja del periodista desde 1998 hasta el 2016.