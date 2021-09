Pablo Granados fue el gran Invitado a "Cortá por Lozano", el programa por Telefe de Verónica Lozano. El actor y músico rosarino abandonó por unas horas su casa en las afueras de la ciudad habló de todo y contó como es su vida en medio del campo, lejos de la ciudad.

Con la pandemia, el artista sintió la necesidad de alejarse de todo, e incluso del trabajo, apostando a producir sus propios contenidos en medio de la naturaleza: “Vivir en el campo es lo más”, dijo el ex humorista de ShowMatch.

“Lo que más descubro ahora es el tema de los incendios, que no paran. Y el campo tiene esa cosa de bajar a tierra. O que salís, no sé, a dar una vuelta en bici para recargar. Es mi lugar en el mundo, eso yo ya lo sabía, pasa que no vivía ahí”, comenzó contando y siguió...

La casa donde vive la tenía previamente antes de la llegada del Coronavirus: “Iba un fin de semana o 15 días en el verano, pero la cuarentena me encontró ahí”.

“Con perros que antes no tenía, me gusta estar ahí. Igual a veces extraño un poquito”, agregó y se refirió a su nueva faceta de influencer, produciendo contenido para las redes desde ese nuevo hogar. “Sí, pasa que yo pasé muchas horas editando mis notas, mis contenidos, siempre tuve grosos al lado”.

Verónica Lozano le consultó sobre el vínculo con su familia donde siempre se muestran unidos y apasionados por lo artístico. A lo que expresó: “Y en nuestra casa siempre hubo música, desde que ellos eran chiquitos, pero la que más se dedica a la música de los tres es Mery. Yo pensé que Migue era la persona más intensa, pero Bernardita lo superó ampliamente”.

Así es la vida de Pablo Granados junto a su novia en medio del campo.

¿Tiene nuevo amor? Conocé a la supuesta nueva novia de Pablo Granados

Apesar de mantener un perfil bajo, Pablo Granados fue descubierto con su nuevo amor.

Los indicios llegaron mediante redes sociales y fue la página Chusmeteando la que compartió las señales que indicaría que existe este nuevo romance. En la cuenta aparece una imagen de la joven Camila de los Santos, cantante y modelo, que compartió una foto en la pileta con un curioso inflable que, vaya casualidad, es igual al que el actor y cantante subió en sus redes el mismo día.

Camila es una joven cantante y actriz y, según muestra en sus redes sociales, Pablo dio señales de este romance con los constantes likes y comentarios en su feed. El humorista y ex integrante de ShowMatch no tuvo noviazgos mediáticos pero en 2007 sorprendió con su romance con Soledad Fandiño, quien ese entonces tenía 24 años, 17 menos que él.

En ese momento, la modelo y actriz se refirió a esa relación. “Trato de preservar mi intimidad. No quiero ocultar nuestra historia, pero no me interesa hablar de mi pareja”, dijo en una entrevista y reveló qué había hecho él para conquistarla: "Tiene algo clave para mí: inteligencia y mucha actitud".

